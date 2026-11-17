केरलम के कोच्चि से साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है. ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर एक महिला को ऐसा झांसा दिया कि उसके क्रेडिट कार्ड से दो बार में करीब 90 हजार रुपये निकाल लिए. 36 साल की गृहिणी नया YES बैंक क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कराने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान एक अनजान शख्स ने फोन कर मदद की पेशकश की.

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आरोपी ने महिला को भरोसे में लिया और कार्ड चालू कराने के नाम पर OTP हासिल कर लिए. बाद में महिला को ठगी का पता चला, लेकिन तब तक 89,904 रुपये जा चुके थे. पीड़िता का नाम लिनू केजे बताया जा रहा है, वह मुलवुकाड की रहने वाली है. कोच्चि सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने मामले में जीरो FIR दर्ज की है.

पुलिस के मुताबिक, महिला को 2 नवंबर को एक अनजान नंबर से फोन आया था. कॉल करने वाले ने खुद को YES बैंक क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कराने में मदद करने वाला प्रतिनिधि बताया. महिला को कार्ड चालू करने में परेशानी हो रही थी. इस पर आरोपी ने उसे अपने पुराने SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा.

महिला उसकी बातों में आ गई. आरोपी के कहने पर उसने मोबाइल पर आए OTP साझा कर दिए. इसके कुछ ही देर बाद उसके SBI क्रेडिट कार्ड से 49,440 रुपये निकाल लिए गए.

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पहले पैसे का झांसा, फिर लगाई चपत

पहली बार पैसे कटने के दो दिन बाद, 4 नवंबर को आरोपी ने महिला को दोबारा फोन किया. इस बार उसने पहले कटे हुए पैसे वापस दिलाने का भरोसा दिया. रकम वापस मिलने की उम्मीद में महिला ने फिर एक OTP साझा कर दिया. इसके बाद उसके कार्ड से 40,464 रुपये और कट गए.

इस तरह महिला को दो बार में कुल 89,904 रुपये का नुकसान हुआ. बाद में उसे समझ आया कि बैंक से मदद के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है. इसके बाद उसने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की.

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ठगों का नया तरीका, पहले मदद फिर रिकवरी का झांसा

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत जीरो FIR दर्ज की है. यह धारा धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हासिल करने से जुड़ी है. यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब पिछले सप्ताह कोझिकोड में 45 साल की एक महिला से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 49.2 लाख रुपये की ठगी हुई थी.

उस मामले में ठगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चेहरा दिखाने वाले फर्जी फेसबुक वीडियो के जरिए निवेश योजना का प्रचार किया था.पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि फोन पर किसी के साथ OTP, PIN या बैंकिंग जानकारी साझा न करें.

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