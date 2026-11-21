शादियों, त्योहारों या वीकेंड पर अगर चाट की बात हो, तो दही भल्ले का नाम सबसे ऊपर आता है. लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर बनाए गए उड़द दाल के दही बड़े अंदर से सख्त रह जाते हैं या उनके बीच में गांठ (गुठली) पड़ जाती है. अगर आप बाजार की चाट छोड़ कर घर पर ही एकदम रुई जैसे सॉफ्ट, स्पंजी और मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ले बनाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी बेकिंग सोडा की जरूरत नहीं है, बस दाल को सही तरीके से फेंटने और भिगोने की कुछ आसान ट्रिक्स पता होनी चाहिए. आइए जानते हैं उड़द दाल से सुपर-सॉफ्ट दही वड़े बनाने के सीक्रेट टिप्स और इसकी पूरी विधि.

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आवश्यक सामग्री:

बिना छिलके वाली उड़द दाल: 1 कप (4-5 घंटे पानी में भीगी हुई)

अदरक और हरी मिर्च: 1 छोटा चम्मच (बारीक कटी हुई)

हींग: 1/4 छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

दही: 2 कप (गाढ़ा और फेंटा हुआ)

पीसी हुई चीनी: 1-2 चम्मच (दही में मिलाने के लिए)

हींग और गुनगुना पानी: वड़ों को भिगोने के लिए

हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी: स्वादानुसार

सजाने के लिए: भुना जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और ताजा हरा धनिया

सॉफ्ट दही बड़े बनाने का तरीका

भीगी हुई उड़द दाल को पीसते समय बहुत कम (1-2 चम्मच) ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. पेस्ट ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए.

दाल पीसने के बाद उसे हाथ से 8-10 मिनट तक एक ही दिशा में लगातार फेंटें. इससे बैटर में हवा भर जाती है. बैटर सही फटा है या नहीं, यह जांचने के लिए थोड़ा सा बैटर पानी के कटोरे में डालें. अगर वह ऊपर तैरने लगे, तो बैटर तैयार है.

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वड़ों को हमेशा मध्यम-धीमी आंच पर ही तलें. तेज आंच पर तलने से बड़े ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे व सख्त (गांठ वाले) रह जाएंगे.

तले हुए गर्म वड़ों को तुरंत हींग और नमक मिले हल्के गुनगुने पानी में डालकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे तेल बाहर निकल जाता है और बड़े बेहद स्पंजी हो जाते हैं.

पानी से निकालते समय वड़ों को दोनों हथेलियों के बीच रखकर हल्का सा दबाएं, ज्यादा जोर से न निचोड़ें वरना वे टूट जाएंगे.

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