रात का वक्त था. घर के सभी लोग सो रहे थे. तभी किचन से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं. पहले लगा कि शायद कोई बिल्ली घर में घुस आई है. लेकिन जब आवाज बार-बार सुनाई दी तो परिवार के लोग उठकर देखने पहुंचे. किचन की तरफ नजर गई तो सामने जो दिखा, उसे देखकर सबके होश उड़ गए. वहां एक विशाल अजगर मौजूद था.

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यह घटना तेलंगाना के करीमनगर जिले के हुजूराबाद मंडल के सिरिसापल्ली गांव की है. 21 नवंबर की शुरुआती रात में हुई इस घटना से परिवार के लोग बुरी तरह घबरा गए. परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे. इसी दौरान किचन से कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देने लगीं. शुरुआत में घरवालों ने सोचा कि कोई बिल्ली किचन में आ गई होगी.

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लेकिन आवाजें लगातार आती रहीं. इसके बाद परिवार के लोग उठे और आवाज की वजह जानने के लिए किचन की तरफ गए. वहां पहुंचते ही उनकी नजर किचन की खिड़की के पास मौजूद एक बड़े अजगर पर पड़ी. अचानक घर में इतने बड़े सांप को देखकर परिवार के लोग घबरा गए. इसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई. सूचना के बाद टीम के लोग मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया. इसका वीडियो भी सामने आया है.

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जिस जगह परिवार के लोग रोज खाना बनाते हैं, उसी किचन की खिड़की के पास विशाल अजगर दिखाई देने से सभी डर गए. जिस आवाज को वे बिल्ली की हलचल समझ रहे थे, उसके पीछे एक विशाल सांप था. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अजगर घर के अंदर किस रास्ते से पहुंचा था.

घर के आसपास सांप दिखे तो क्या करें?

सांप या अजगर दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने या भगाने की कोशिश बिल्कुल न करें. उससे दूरी बनाए रखें और बच्चों व पालतू जानवरों को उस जगह से दूर रखें. स्थानीय वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें. फिलहाल करीमनगर के सिरिसापल्ली गांव की यह घटना चर्चा में है. परिवार के लोग जिस आवाज को एक सामान्य बिल्ली की हलचल समझ रहे थे, वह दरअसल एक विशाल अजगर की मौजूदगी थी.

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