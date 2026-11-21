उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां शुरू हैं. इसी बीच रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर चला दिया. कार्रवाई में करीब आधा दर्जन मजारें, गुमटियां और दूसरे निर्माण हटा दिए गए. मौके पर पुलिस और प्रशासन के 100 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे. आखिर अचानक बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? क्या इस जमीन को लेकर कोई विवाद था? और सिंहस्थ की तैयारियों से इसका क्या कनेक्शन है? आइए, पूरा मामला समझते हैं.

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यह कार्रवाई उज्जैन में दो अलग-अलग जगहों पर की गई. पहली जगह रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर-8 की तरफ थी और दूसरी नीलगंगा मार्ग पर. रेलवे की जमीन पर बने निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर लगाया गया. इनमें करीब आधा दर्जन मजारों के अलावा गुमटियां और दूसरे अतिक्रमण भी शामिल थे.

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इस कार्रवाई के पीछे एक पुराना कानूनी मामला भी है. रेलवे की जमीन पर बने इन निर्माणों को लेकर मामला कई वर्षों से कोर्ट में लंबित था. इस दौरान कोर्ट की ओर से स्टे लगा हुआ था, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही थी. अब कोर्ट से स्टे खत्म होने के बाद रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. यानी रेलवे ने कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद अपनी जमीन खाली कराने का कदम उठाया.

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इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मौके पर रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF, राजकीय रेलवे पुलिस यानी GRP और जिला पुलिस के जवान तैनात रहे.

प्रशासन की तरफ से SDM और तहसीलदार समेत अधिकारी भी मौजूद थे. पूरी कार्रवाई में 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का अमला लगाया गया. रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई.

सिंहस्थ से पहले क्यों अहम है यह कार्रवाई?

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं. इस बड़े आयोजन में देशभर से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. ऐसे में शहर की सड़कें, रेलवे स्टेशन, यातायात और दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी चल रही है. रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी इसी तैयारी के बीच हुई है. हालांकि, इस जमीन पर कौन-सा विकास कार्य होना है, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है.

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