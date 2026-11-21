Money Vastu: घर की रसोई का संबंध सिर्फ परिवार की सेहत से ही नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जाता है. वास्तु शास्त्र में मान्यता है कि किचन में रखी कुछ चीजें घर की बरकत को प्रभावित कर सकती हैं. कई बार अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिन्हें वास्तु के अनुसार धन हानि और आर्थिक परेशानियों का कारण माना जाता है. अगर आप भी चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और पैसों की तंगी न हो, तो रसोई में इन 6 चीजों को रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

और पढ़ें

1. रातभर किचन में न रखें गूंथा हुआ आटा

वास्तु मान्यताओं के अनुसार रातभर रखा गूंथा हुआ आटा घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है. इसे घर की बरकत और आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्रभावित हो सकती है. इसलिए जरूरत के हिसाब से ताजा आटा गूंथना बेहतर माना जाता है.

2. किचन में कूड़ा जमा करना पड़ सकता है भारी

रसोई में लंबे समय तक कूड़ा जमा रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसलिए किचन में डस्टबिन रखें तो उसे हमेशा ढककर रखें और रोजाना खाली करें.

3. टूटे बर्तन बन सकते हैं आर्थिक तंगी की वजह

कई लोग पुराने टूटे कप, प्लेट और गिलास को फेंकने के बजाय किचन में जमा करके रखते हैं. वास्तु शास्त्र में टूटे और चटके बर्तनों को दरिद्रता से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि ऐसे सामान घर की बरकत में बाधा डाल सकते हैं. इसलिए खराब बर्तनों को रसोई से बाहर कर दें.

Advertisement

4. किचन में दवाइयां रखना नहीं माना जाता शुभ

कुछ लोग किचन की अलमारी या फ्रिज के पास दवाइयां रख देते हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार रसोई में दवाइयां रखना अच्छा नहीं माना जाता. इसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और आर्थिक खर्च बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है. बेहतर है कि दवाइयों के लिए अलग और सुरक्षित जगह बनाएं.

5. गैस चूल्हे के सामने न लगाएं शीशा

वास्तु शास्त्र में रसोई के अंदर शीशा लगाने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं. खासतौर पर गैस चूल्हे के ठीक सामने आईना लगाना अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिरता और सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है. इसलिए किचन में शीशा लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

6. रात में सिंक में न छोड़ें झूठे बर्तन

रातभर सिंक में झूठे बर्तन छोड़ना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर की आर्थिक बरकत कम हो सकती है. इसलिए रात को सोने से पहले किचन की सफाई करें और बर्तनों को धोकर रखें.

धन की बरकत के लिए किचन में अपनाएं ये वास्तु टिप्स

- रसोई को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें.

- अनाज और राशन के डिब्बों को कभी पूरी तरह खाली न छोड़ें.

- वास्तु के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा को रसोई के लिए शुभ माना जाता है.

- खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखना अच्छा माना जाता है.

- गैस चूल्हे और पानी के सिंक के बीच उचित दूरी रखें.

- खराब और एक्सपायरी हो चुकी खाद्य सामग्री को किचन से हटा दें.

---- समाप्त ----