अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन इन दिनों सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग कपल हैं. ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग के बाद कपल 21 नवंबर को चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन दे रहा है. इस फंक्शन में बॉलीवुड, साउथ सिनेमा के अलावा राजनीति और खेल जगत के बड़े चेहरे शामिल होंगे. सेलेब्स को पार्टी देने के बाद कपल ने 25 नवंबर को सन ग्रुप के स्टाफ के लिए रिसेप्शन रखा है.

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काव्या का स्टाफ को तोहफा

इंटरनेट पर luncheon invitation का वीडियो कई लोगों ने शेयर किया है. ये इंविटेशन कार्ड कंपनी के स्टाफ को बड़ा सरप्राइज देकर गया. इसमें चॉकलेट का एक डिब्बा, इंविटेशन कार्ड और सोने की अंगूठी रखी गई है. काव्या मारन ने जिस तरह से दिल खोलकर अपने स्टाफ को सोने की रिंग दी है, उसकी सबने सराहना की है. स्टाफ के साथ ये रिसेप्शन 25 नवंबर को दोपहर 1 बजे रखा गया है. इंटरनेट पर काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन का लग्जूरियस कार्ड वायरल हो रहा है. एक वायरल वीडियो में स्टाफ ने गोल्ड रिंग मिलने पर खुशी जाहिर की है. काव्या के इस तोहफे ने कर्मचारियों को हैरान कर दिया है.

SRH Owner Kavya Maran presents Gold Ring to all the Sun Group Employees. Reception on November 25. https://t.co/eA6I4R2U1V — SportsGully Cricket 🏏 (@sportsgullycric) November 20, 2026

11 नवंबर को ग्रीस में हुई थी शादी

काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर को ग्रीस में शादी की. सात समंदर पार हुई इस लैविश वेडिंग में सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की फैमिली ने शिरकत की थी. 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन में क्रिकेट, फिल्म, बिजनेस और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद है. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी न्यूलीवेड कपल को शादी की मुबारकबाद देने पहुंच सकते हैं.

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काव्या और अनिरुद्ध की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई है. ग्रीस में वेडिंग के बाद कपल ने इंटरनेट पर प्री-वेडिंग फंक्शन की फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में कपल की एडोरेबल केमिस्ट्री दिखी. काव्या और अनिरुद्ध ने हिंदू रीति रिवाजों को छोड़कर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की है. कपल ने एक दूसरे को चेन पहनाकर जिंदगी भर साथ रहने का कमिटमेंट किया.

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