scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs WI 2nd T20I Live Score: वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग, वैभव को फिर मौका नहीं

India vs West Indies, 2nd T20I Live Score and Commentary: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2026 के भारत दौरे का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला झारखंड के रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में है. इस लाइव कवरेज में मैच का स्कोर, गेंद-दर-गेंद कमेंट्री और मुकाबले से जुड़े ताजा अपडेट यहां देखते रहें.

Advertisement
X
भारत और वेस्टइंडीज के बाद आज दूसरा टी20 रांची में है (Photo: PTI)
भारत और वेस्टइंडीज के बाद आज दूसरा टी20 रांची में है (Photo: PTI)

IND vs WI Live Cricket Score, Ball-by-Ball Updates:  भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में है . यह मुकाबला वेस्टइंडीज के भारत दौरे 2026 का हिस्सा है. 

इस मैच की लाइव कवरेज में आपको स्कोर, गेंद-दर-गेंद कमेंट्री और मुकाबले के सभी प्रमुख अपडेट मिलेंगे. ऐसे में आप इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें. भारतीय टीम सीरीज में फ‍िलहाल 1-0 से आगे है. मैच का टॉस शाम 6 बजकर 30 म‍िनट पर होगा और खेल इसके आधे घंटे बाद शुरू होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Ind Vs WI Sanju Samson
वैभव की धमक से संजू पर बढ़ा टीम से बाहर होने का दबाव
Vaibhav Sooryavanshi, Vinod Kambli
'कांबली को देखो', वैभव को कपिल की चेतावनी, बोले- 3 साल बाद करेंगे बात
Ishan Kishan
ईशान के मुंह से निकला 'एक कचौड़ी, दो समोसा…', VIDEO पर लगे ठहाके
jeet Raval
भारत में जन्म, न्यूजीलैंड के लिए खेला क्रिकेट... अब लिया संन्यास
Abbas Afridi
भारत से भिड़ने के लिए PAK ने किया टीम का ऐलान, आफरीदी बने कप्तान

दोनों टीमों की संभाव‍ित प्लेइंग इलेवन
भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील हुसैन,शमर जोसेफ और शमर स्प्रिंगर.

भारत का स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी और नमन धीर

Advertisement

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, आमिर जंगू, शिमरॉन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैम्पसन और शमर स्प्रिंगर.

भारत vs वेस्टइंडीज हेड टू हेड टी20 

  • कुल मैच: 32
  • भारत जीता: 21 
  • वेस्टइंडीज जीता: 10
  • बेनतीजा: 1  

वनडे सीरीज (3 मैच) 
27 सितंबर : पहला वनडे (तिरुवनंतपुरम)- भारत जीता 8 विकेट से
30 सितंबर : दूसरा वनडे (गुवाहाटी)- भारत जीता 8 विकेट से
3 अक्टूबर : तीसरा वनडे (न्यू चंडीगढ़)- वेस्टइंडीज जीता 5 विकेट से

टी20 सीरीज (5 मैच)
6 अक्टूबर : पहला टी20 (लखनऊ)- भारत जीता 8 विकेट से
9 अक्टूबर (आज): दूसरा टी20 (रांची)- शाम 7:00 बजे
11 अक्टूबर : तीसरा टी20 (इंदौर)- शाम 7:00 बजे
14 अक्टूबर : चौथा टी20 (हैदराबाद)- शाम 7:00 बजे
17 अक्टूबर : पांचवा टी20 (बेंगलुरु)- शाम 7:00 बजे

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राज्यसभा चुनाव में क्यों नहीं हुई वोटिंग? जीते BJP के सभी उम्मीदवार |
    'राहुल गांधी के धरने में महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़', SC में सरकार का आरोप |
    जब गुस्से में जेल पहुंचे शाहरुख खान, क्यों नाना पाटेकर ने कराई थी एक्टर की बेल? |
    Homemade Chili Oil Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा स्पाइसी चिली ऑयल, 1 चम्मच डालते ही मोमोज का बढ़ जाएगा स्वाद, मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे! |
    संतान न होने और दूसरी शादी के डर की चर्चा, पति पर हमले का मामला |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    बॉक्सर पत्नी के लिए छोड़ा करियर, अब मैरी कॉम के पूर्व पति ने क्यों खटखटाया अदालत का दरवाजा? |
    संसद के सेंट्रल हॉल में जुटे विपक्षी सांसद, राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी |
    न मूर्ति, न कोई प्रतिमा... इस मंदिर में पालने में विराजती हैं मां अलोप शंकरी, नवरात्रि में उमड़ते हैं भक्त |
    QR कोड की मदद से अहमदाबाद में पकड़ा गया मैड संधू का शूटर, भाई समेत 6 आरोपी भी गिरफ्तार
    Advertisement