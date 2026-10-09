IND vs WI 2nd T20I Live Score: वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग, वैभव को फिर मौका नहीं

IND vs WI Live Cricket Score, Ball-by-Ball Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में है . यह मुकाबला वेस्टइंडीज के भारत दौरे 2026 का हिस्सा है.
इस मैच की लाइव कवरेज में आपको स्कोर, गेंद-दर-गेंद कमेंट्री और मुकाबले के सभी प्रमुख अपडेट मिलेंगे. ऐसे में आप इस पेज को रिफ्रेश करते रहें. भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है. मैच का टॉस शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होगा और खेल इसके आधे घंटे बाद शुरू होगा.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव.
वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील हुसैन,शमर जोसेफ और शमर स्प्रिंगर.
भारत का स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी और नमन धीर
वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, आमिर जंगू, शिमरॉन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैम्पसन और शमर स्प्रिंगर.
भारत vs वेस्टइंडीज हेड टू हेड टी20
वनडे सीरीज (3 मैच)
27 सितंबर : पहला वनडे (तिरुवनंतपुरम)- भारत जीता 8 विकेट से
30 सितंबर : दूसरा वनडे (गुवाहाटी)- भारत जीता 8 विकेट से
3 अक्टूबर : तीसरा वनडे (न्यू चंडीगढ़)- वेस्टइंडीज जीता 5 विकेट से
टी20 सीरीज (5 मैच)
6 अक्टूबर : पहला टी20 (लखनऊ)- भारत जीता 8 विकेट से
9 अक्टूबर (आज): दूसरा टी20 (रांची)- शाम 7:00 बजे
11 अक्टूबर : तीसरा टी20 (इंदौर)- शाम 7:00 बजे
14 अक्टूबर : चौथा टी20 (हैदराबाद)- शाम 7:00 बजे
17 अक्टूबर : पांचवा टी20 (बेंगलुरु)- शाम 7:00 बजे