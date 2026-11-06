आज 6 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: जल्दबाजी न दिखाएं, कामकाज औसत बना रहेगा

कामकाज सामान्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही से बचें. सोच समझकर निर्णय लें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में न आएं. दबाव में आने से बचें. कामकाज में सक्रिय रहेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे.आकस्मिक लाभ संभव है. परिवार में शुभ कार्य होंगे. अपनों के साथ विश्वास रखेंगे. नीति नियमों का उल्लंघन करने से बचें. व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएं. विनम्रता से काम निकालंेगे. रुटीन संवारेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामले सामान्य रहेंगे. औरों से किए वादों को पूरा करें. वाणिज्यिक कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. व्यवस्था का सम्मान करें. आशंकाएं बनी रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक तैयारी पर जोर दें. जल्दबाजी न दिखाएं. कामकाज औसत बना रहेगा. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. अनुशासन रखें.

प्रेम मैत्री- परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्र रहेंगे. सलाह परामर्श से कार्य करेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. मित्र साथ रहेंगे. सहनशीलता रखेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. भावुकता में आने से बचें. जरूरी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता से काम लें. विनम्रता बढ़ाएं. आवेश में कार्य न करें. उकसावे से दूर रहें. आत्मनियंत्रण बनाए रखें. स्वास्थ्य देखें.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. लापरवाही से बचें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

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