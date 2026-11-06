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आज 6 नवंबर 2026 धनु राशिफल: इच्छित उपलब्धियां बढ़ेंगी, चहुंओर सफलता पाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: संबंधी सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वस्त रहेंगे. साथी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल और संतुलन बढ़ेगा. सहभागिता बढ़ाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे.

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sagittarius horoscope
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प्रबंधन योजनाएं सफल होंगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अधिकारी सहयोगी. मान सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. लोकप्रियता और साख बढ़ेगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. शासकीय कार्य गति लेंगे. प्रबंधकीय प्रयास तेज होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. सहज संवाद रखेंगे. कामकाजी वार्ताएं बढ़ेंगी. में उम्दा स्थिति बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर कारोबारी हित साधने में सफल होंगे. वरिष्ठों का साथ सहयोग बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय संवरेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सरकारी कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा. पैतृक कार्य बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बढ़ेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. साक्षात्कार में सफल होंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार में परस्पर विश्वास बढ़ा रहेगा. संबंधी सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वस्त रहेंगे. साथी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल और संतुलन बढ़ेगा. सहभागिता बढ़ाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्कपूर्ण व्यवहार रखें. सहकार की भावना बढ़ेगी. व्यवस्था पर जोर बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. अनुशासन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

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