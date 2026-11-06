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आज 6 नवंबर 2026 मकर राशिफल: संकोच आगे बढ़ेंगे, सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 6 November 2026, Capricorn Horoscope Today: संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. इच्छित सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रेम संबंधों में स्थिरता बढ़ेगी. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. सुखद पल साझा करेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखेंगे.

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capricorn horoscope
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आस्था को बल मिलेगा. आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंट चर्चा में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित कार्य गति पाएंगे. स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से दूर होंगी. भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी. सफलता संवार पर रहेगी. मनोबल और उत्साह ऊंचा रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- तेजी से काम लेंगे. लक्ष्य समय पर पूरा करने का भाव रखेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कामकाजी स्थितियां बेहतर होंगी. आय अच्छी रहेगी.

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प्रेम मैत्री- संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. इच्छित सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रेम संबंधों में स्थिरता बढ़ेगी. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. सुखद पल साझा करेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. बड़प्पन रखेंगे. निर्णय लेंगे.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. धर्म स्थल जाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

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