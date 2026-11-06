आज 6 नवंबर 2026 तुला राशिफल: वित्तीय मामलों में सजगता बढ़ाएं, बजट पर नियंत्रण बनाए रखें

आर्थिक चुनौतियों का सूझबूझ से हल निकालें. कार्याे में ढिलाई व लापरवाही से बचें. कामकाज में गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था से चलें. करीबी सहयोगी होंगे. विनय विवेक बनाए रहें. महत्वपूर्ण विषयों में जल्दबाजी से बचें. नीति नियम पर जोर बढाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में सतर्कता रखेंगे. आय की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. दूर देश के मामले बनेंगे. न्यायिक विषयो में ढिलाई से बचें. दान धर्म बढ़ेगा. निेवेश पर जोर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- विपक्ष से सावधान रहें. आर्थिक चर्चाओं में सावधानी से पक्ष रखें. आय की अपेक्षा खर्च का प्रतिशत अधिक बना रह सकता है. आपश्यक कार्यों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखें.

धन संपत्ति- व्यवसाय में धोखबाजी आशंका है. वित्तीय मामलों में सजगता बढ़ाएं. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. लेन देन में सावधान रहें. वरिष्ठों से बनाकर चले. लीगल मामले उभरेंगे. उधार से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों का सम्मान रखें. अपनों की बात ध्यान से सुनें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य रखें. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता दिखाएं. सूझबूझ व सक्रियता बनाए रखें. प्रेम व स्नेह को मजबूती देंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. करीबियों को उपहार दे सकते हैं. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता रखेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. रहन-सहन आकर्षक रहेगा. सेहत के प्रति सजग रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. संपर्क संवरेगा.

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आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. विनम्र बने रहें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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