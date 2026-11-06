आज 6 नवंबर 2026 मीन राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, कामकाज में सक्रियता बनाए रहेंगे

कार्यक्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाएंगे. परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे. उद्योग व्यापार प्रभाव पूर्ण बना रहेगा. ठगों से सावधान रहें. पेशेवर मामलों पर फोकस रखें. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. दाम्पत्य में सहजता बढ़ेगी. स्थायित्व को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. कारोबारी लाभ और विस्तार के अवसर बने रहेंगे. साझा कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख प्रभाव बना रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. गंभीरता से कार्य करेंगे. लक्ष्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- कामकाज में वृद्धि होगी. आर्थिक स्तर मजबूत बना रहेगा. संपत्ति से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. नेतृत्व पर जोर बढाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में मजबूती रहेगी. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास बढ़ेगा. भेंट मुलाकात होगी. निजी जीवन सुखमय रहेगा. वचन निभाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. मन प्रसन्न रहेगा. व्यक्तिगत मामले सहज होंगे. घर परिवार में अपनों के साथ वक्त बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. कामकाज में सक्रियता बनाए रहेंगे. विभिन्न विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रतिभा संवरेगी.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. विनम्रता बनाए रहें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गौ घृत के समान

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