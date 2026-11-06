Aaj ka Rashifal 6 नवंबर 2026: धनु राशि के व्यापार में लाभ, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

मेष

कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. क्रोध को काबू में रखें. धन की प्राप्ति होगी. व्यापार में स्थिति में सुधार होगा.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

वृष

भाग्य का साथ मिलेगा. पैसा आपके पास आएगा. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. मित्रों से मदद मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- लोगों से उलझने से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

मिथुन

हर काम सावधानी से करें. प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम पूरे होंगी. अचानक यात्रा का योग बनेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क

कार्यों के नतीजों में सुधार होगा. धन प्राप्ति का योग बन रहा है. खान-पान ठीक रखें. सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.

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जरूरी टिप- खर्चों के कंट्रोल करें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- भगवान विष्णु की आरती करें

सिंह

पैसा उधार देने से बचें. अपने रिश्तों को सुधारना होगा. हर काम सावधानी से करें. संतान से सुख मिलेगा. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है सावधान रहें. व्यापार से संबंधित काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कन्या

आपकी योजनाएं सफल होंगी. करियर में आपके प्रयास सफल होंगे. उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे. मेहनत करने से पीछे ना रहें. अपने अंतरमन की आवाज सुन कर फैसला करें. व्यापार में निवेश बढ़ाने का समय है.

जरूरी टिप- यात्रा से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

तुला

परिवार से जुड़े काम बनेंगे. धन निवेश में सावधानी बरतें. स्वभाव में उत्तेजना रहेगी, गुस्से से बचें. खर्च बढ़ेंगे, अपने बजट पर ध्यान दें. संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. व्यापार में ध्यान देने का समय है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय-किसी गरीब को फल का दान करें

वृश्चिक

आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं. वाहन से चोट का खतरा है, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय-किसी गरीब को गुड़ का दान करें

धनु

आपका सम्मान और बढ़ेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है. आलस्य की वजह से कहीं पहुंचने में देरी ना करें. कोई गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचा सकता है सावधान रहें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय-भगवान विष्णु की आरती करें

मकर

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. तेजी से काम करने का दिन है. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. मन उथल-पुथल शांत होगी. हर काम धैर्य से करने का दिन है. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

कुंभ

अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. मित्रों की सलाह से काम करें लाभ होगा. परिवार को और समय देना होगा. मानसिक तनाव बढ़ेगा. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप-धैर्य रखें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- भगवान विष्णु की आरती करें

मीन

धन की स्थिति में सुधार होगा. नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. बचत की आदत बढ़ाना होगा. ऑफिस में तनाव रहेगा. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

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आज का उपाय

धन की प्राप्ति के लिए रमा एकादशी के दिन राम एकादशी के दिन व्रत रखें. भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. नारियल, पान, सुपारी, तुलसी दल, फल अर्पित करें. मां लक्ष्मी को चुनरी, इत्र श्रृंगार की सामग्री, लाल पुष्प अर्पित करें. भगवान विष्णु की आरती करें. मां लक्ष्मी की आरती करें

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