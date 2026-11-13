scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीनी इंजीनियरों की गाड़ी पर की थी फायरिंग, अब 48 साल जेल में रहेगा हमलावर, कराची कोर्ट ने सुनाया फैसला

कराची में चीनी इंजीनियरों की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में आतंकवाद निरोधक अदालत ने आरोपी को 48 साल की जेल की सजा सुनाई है. 28 जुलाई 2021 को हुए इस हमले में एक चीनी इंजीनियर घायल हुआ था. कोर्ट ने आरोपी पर 7 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया और घायल इंजीनियर को 8.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

Advertisement
X
कराची की कोर्ट ने आरोपी को 48 साल जेल की सजा सुनाई है. (Representational Image-ITG)
कराची की कोर्ट ने आरोपी को 48 साल जेल की सजा सुनाई है. (Representational Image-ITG)

पाकिस्तान के कराची में चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले के मामले में आतंकवाद निरोधक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी दाद बख्श को कुल 48 साल की जेल की सजा दी है. इसके साथ ही उस पर 7 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

दरअसल, यह मामला 28 जुलाई 2021 का है. कराची के गुलबाई इलाके के पास चीनी इंजीनियरों को ले जा रही एक गाड़ी पर हमला किया गया था. इस हमले में एक चीनी इंजीनियर घायल हुआ था. आरोप था कि दाद बख्श और उसके साथियों ने गाड़ी पर फायरिंग की थी.

घायल इंजीनियर को मुआवजा देने का आदेश

सम्बंधित ख़बरें

विदेश मंत्रालय ने भारत की पाकिस्तान नीति का हवाला दिया है. (Photo: PTI/ANI)
पाकिस्तानी न्योते पर लाहौर जाएंगे भगवंत मान? विदेश मंत्रालय ने दिया दो-टूक जवाब
Port
पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर फंसे 6 भारतीय नाविकों पर आया MEA का बयान
Sisters freed from jail, is a deal between Imran Khan and Asim Munir on the cards?
इमरान खान से डील करने जा रही PAK सरकार? नकवी ने बताया सच
ब्रिटेन के रोथरहैम में 13 साल की बच्ची के यौन शोषण के मामले में पाकिस्तानी मूल के तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है.(Representational Photo: ITG)
पाकिस्तानी दरिंदों ने ब्रिटेन में किया नाबालिग का रेप, तीन दोषी करार
BJP प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान से PoK भारत को सौंपने की मांग की. (File Photo: ITG)
'PoK भारत को सौंपे पाकिस्तान', फारूक अब्दुल्ला के बयान पर BJP का जवाब

कोर्ट ने आरोपी को घायल चीनी इंजीनियर को 8.5 लाख पाकिस्तानी रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सबूतों के जरिए यह साबित किया कि आरोपी ने चीनी इंजीनियरों की गाड़ी को निशाना बनाया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पर फिदायीन हमला, BLA ने किया 18 जवानों को मार गिराने का दावा

अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों पर हमला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व का मामला है. फैसले में यह भी कहा गया कि चीनी इंजीनियर द्विपक्षीय समझौतों के तहत पाकिस्तान में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर काम कर रहे थे. अदालत के मुताबिक, हमले का मकसद विदेशी नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाना, देश में अशांति पैदा करना और हिंसा को बढ़ावा देना था.

Advertisement

इस घटना के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने दाद बख्श के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. कोर्ट ने फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को फिलहाल लंबित रखने का आदेश दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dell XPS 13 Review: हल्का और प्रीमियम लैपटॉप, खरीदने से पहले जान लें खूबियां और कमियां! |
    दिल्ली में नौकरी, मेरठ में घर! रैपिड रेल से बदल रहा शहर का मिजाज |
    बिल्डिंग से डमी गिराया, रीक्रिएट किया क्राइम सीन... शिवा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस |
    'जैसे वो खुद ही अवतार हों', रामानंद सागर की 'रामायण' के कलाकारों पर भड़के वरुण ग्रोवर, साधा निशाना |
    माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ठप के पीछे क्या साइबर अटैक? जानिए कैसे हुई इतनी बड़ी गड़बड़ी |
    चक्रधरपुर में आग का तांडव! लपटों के बीच एक के बाद एक धमाके, दहशत में घर छोड़कर भागे लोग |
    मैथिली ठाकुर के पिता पर जमीन हड़पने का आरोप, जांच में सड़क पर अतिक्रमण का मामला |
    पिछोर MP का 56वां जिला बनेगा या नहीं? CM मोहन यादव ने 2027 तक का दिया संकेत |
    ₹4 लाख करोड़ रुपये का कृषि निर्यात, खेती को स्मार्ट बनाने का PM मोदी का प्लान |
    वॉकर के सहारे चले शरद कपूर, कैसे बिगड़ी हालत? करना चाहते हैं बॉलीवुड में कमबैक
    Advertisement