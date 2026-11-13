चक्रधरपुर में आग का तांडव! लपटों के बीच एक के बाद एक धमाके, दहशत में घर छोड़कर भागे लोग

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में आग ने भयावह रूप ले लिया है. टोकलो रोड स्थित चुनचुन टाल के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की ऊंची लपटों के बीच एक के बाद एक धमाके होने लगे, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. धमाकों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.

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आग इतनी विकराल है कि आसपास के मकानों तक इसके फैलने का खतरा पैदा हो गया है. अनहोनी की आशंका के चलते परिवार अपने बच्चों और जरूरी सामान के साथ घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. पूरे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. लोगों को डर है कि कहीं आग उनके घरों को भी अपनी चपेट में न ले ले.

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घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया. आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, लपटों की भयावहता के कारण राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं. फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

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धमाकों से दहला इलाका, घर खाली कर सुरक्षित जगह पहुंचे लोग

चुनचुन टाल में आग लगने के बाद लगातार हो रहे धमाकों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया. आग के साथ उठती ऊंची लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं. धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के घरों में रहने वाले लोग घबरा गए और बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे.

स्थानीय लोगों को आशंका है कि आग तेजी से फैलकर रिहायशी मकानों तक पहुंच सकती है. इसी खतरे को देखते हुए आसपास के परिवारों ने एहतियातन अपने घर खाली करना शुरू कर दिया. लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते दिखाई दिए.

पटाखों से आग लगने की आशंका, कारणों की जांच जारी

फिलहाल आग लगने की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. शुरुआती तौर पर पटाखों के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए है.

दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हैं. प्रशासन की प्राथमिकता आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोकना और लोगों को सुरक्षित रखना है. आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही घटना की वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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