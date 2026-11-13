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बिल्डिंग से डमी गिराया, रीक्रिएट किया क्राइम सीन... शिवा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

शिवा शर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस ने घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन किया. फॉरेंसिक टीम ने पूरे घटनाक्रम को दोहराया, जिसमें वारदात से जुड़े हर एक तकनीकी पहलू की जांच की गई. सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया.

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पुलिस मर्डर, एक्सीडेंट और सुसाइड तीनो पहलुओं को ध्यान में रखकर हर एंगल की पड़ताल कर रही है. (Photo: ITG)
पुलिस मर्डर, एक्सीडेंट और सुसाइड तीनो पहलुओं को ध्यान में रखकर हर एंगल की पड़ताल कर रही है. (Photo: ITG)

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने जांच का दायरा तेज कर दिया है. पुलिस ने शुक्रवार को घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन किया. फॉरेंसिक टीम ने करीब एक घंटे तक पूरे घटनाक्रम को दोहराया, जिसमें वारदात से जुड़े हर एक तकनीकी पहलू की जांच की गई. डीसीपी सेंट्रल अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मामले से जुड़े पुख्ता और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए यह कवायद की गई है, जिससे जांच को सही दिशा देने में मदद मिलेगी. इस दौरान फॉरेंसिक टीम अपने साथ एक विशेष डमी भी लेकर आई थी.

इस सनसनीखेज मामले में पुलिस मर्डर, एक्सीडेंट और सुसाइड तीनो पहलुओं को ध्यान में रखकर हर एंगल की पड़ताल कर रही है. सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया. 

घटना के वक्त शिवा और श्रद्धा की शारीरिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए, शरीर के वजन और लंबाई के हिसाब से तैयार डमी का इस्तेमाल किया गया. उसे ऊंचाई से गिराकर यह देखा गया कि शरीर गिरने की दूरी, एंगल और जमीन से टकराने का स्थान क्या था. इस तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने कई अहम सबूत जुटाकर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है.

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कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में अब तक जुटाए गए सबूत हत्या की ओर साफ इशारा कर रहे हैं. हालांकि, मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और अन्य सहयोगी इसे अत्यधिक कर्ज के कारण आत्महत्या बता रहे हैं. लेकिन पुलिस जांच में शिवा के शरीर पर गंभीर शारीरिक प्रताड़ना के निशान मिले हैं. उसके शरीर पर सिगरेट से जलाने और अन्य चोटों के निशान पाए गए हैं. 

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जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के वक्त शिवा के चेहरे, पेट और पीठ पर लिपस्टिक लगाई गई थी. आरोपी श्रद्धा दुबे और अन्य सहयोगियों से हुई पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना से ठीक पहले शिवा अर्धनग्न हालात में था और उसे जबरन नचवाया गया था.

इस हाई-प्रोफाइल मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने 26 नवंबर तक बढ़ा दी है. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी श्रद्धा ने नेपाल में अपना एक मोबाइल नष्ट करने की कोशिश की थी. 

हालांकि, उसकी ओर से इस्तेमाल किए गए अन्य फोन, होटल चेक्स और ट्रैवल लोकेशन का डेटा पुलिस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है. वारदात के तुरंत बाद श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश का नेपाल भाग जाना और लगातार लोकेशन बदलना उनके खिलाफ अहम सबूत माना जा रहा है.

पुलिस ने जब तीनों आरोपियों को अलग-अलग और आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की, तो उनके बयानों में भारी अंतर पाया गया. वहीं, अपार्टमेंट की मेड के बयानों ने शिवा शर्मा के साथ लगातार हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के एक काले सच से पर्दा उठा दिया है.

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बता दें, 9 अक्टूबर को लखनऊ में कैफे संचालक शिवा शर्मा की बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शिवा की मौत के बाद उसकी मां ने श्रद्धा दुबे और श्रद्धा की बहन रश्मि के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस मामले में श्रद्धा ने गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था और शिवा की मौत को आत्महत्या बताया था.

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