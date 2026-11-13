अमृतसर में सर्विस राइफल साफ करते समय चली गोली, ASI जोगिंदर सिंह की मौत

पंजाब के अमृतसर में एक दर्दनाक हादसे में पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) जोगिंदर सिंह की मौत हो गई. वह अपनी सर्विस असॉल्ट राइफल की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पुलिस विभाग और परिवार में शोक की लहर है.

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जानकारी के मुताबिक, एएसआई जोगिंदर सिंह की ड्यूटी व्यापारी साहिल महाजन की सुरक्षा में गनमैन के तौर पर लगाई गई थी. घटना वाले दिन ड्यूटी पर जाने से पहले वह अपने घर के नजदीक एक पार्क में परिवार के सदस्यों के साथ बैठे हुए थे. इसी दौरान उन्होंने अपनी सर्विस राइफल की सफाई शुरू कर दी.

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बताया जा रहा है कि राइफल के चैंबर में गोली मौजूद थी, लेकिन इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा. सफाई के दौरान अचानक ट्रिगर दबने से फायर हो गया और गोली उन्हें लग गई. हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गए. परिवार के लोग उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

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ड्यूटी पर जाने से पहले हुआ हादसा, चैंबर में मौजूद थी गोली

घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी साउथ प्रीत इंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना सर्विस राइफल की सफाई के दौरान हुई आकस्मिक फायरिंग का परिणाम है.

पुलिस के अनुसार, जोगिंदर सिंह व्यापारी साहिल महाजन की सुरक्षा में तैनात थे. ड्यूटी पर रवाना होने से पहले वह परिवार के साथ पार्क में मौजूद थे. इसी दौरान हथियार की सफाई करते वक्त यह दर्दनाक हादसा हो गया.

BNSS की धारा 194 के तहत कार्रवाई, परिवार में मातम

पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई.

एएसआई जोगिंदर सिंह की अचानक मौत से उनके परिवार में मातम पसरा है. वहीं, पुलिस विभाग में भी इस घटना के बाद शोक का माहौल है. एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी पर जाने से पहले हुए इस हादसे ने परिवार और सहकर्मियों को झकझोर दिया है.

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