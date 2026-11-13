scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमृतसर में सर्विस राइफल साफ करते समय चली गोली, ASI जोगिंदर सिंह की मौत

अमृतसर में सर्विस राइफल की सफाई एक पुलिसकर्मी के लिए जानलेवा साबित हुई. व्यापारी की सुरक्षा में तैनात ASI जोगिंदर सिंह ड्यूटी पर जाने से पहले परिवार के साथ पार्क में बैठे थे. इसी दौरान राइफल साफ करते समय अचानक गोली चल गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X
व्यापारी की सुरक्षा में तैनात थे ASI.(Photo: Amit Sharma/ITG)
व्यापारी की सुरक्षा में तैनात थे ASI.(Photo: Amit Sharma/ITG)

पंजाब के अमृतसर में एक दर्दनाक हादसे में पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) जोगिंदर सिंह की मौत हो गई. वह अपनी सर्विस असॉल्ट राइफल की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पुलिस विभाग और परिवार में शोक की लहर है.

जानकारी के मुताबिक, एएसआई जोगिंदर सिंह की ड्यूटी व्यापारी साहिल महाजन की सुरक्षा में गनमैन के तौर पर लगाई गई थी. घटना वाले दिन ड्यूटी पर जाने से पहले वह अपने घर के नजदीक एक पार्क में परिवार के सदस्यों के साथ बैठे हुए थे. इसी दौरान उन्होंने अपनी सर्विस राइफल की सफाई शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: अमृतसर की जहाजगढ़ मार्केट में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, लाखों-करोड़ों का सामान खाक

सम्बंधित ख़बरें

Amritsar Jahajgarh Market Fire
अमृतसर की जहाजगढ़ मार्केट में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख
सांसद अमृतपाल सिंह (फाइल फोटो)
जेल में बंद अमृतपाल सिंह की दादी का निधन, 10-12 दिन की पैरोल मांगी
परिवार ने देर रात मनाया जश्न.(Photo: Screengrab)
वर्दी पर लगा नया सितारा तो छलक पड़े परिवार के आंसू, भावुक कर देगा Video
बटाला में 2.5 लाख की लूट का आरोपी मुठभेड़ में घायल.(Photo:ITG)
अमृतसर में बदमाश और पुलिस के बीच फायरिंग, गोली लगने से आरोपी घायल
Pakistan Weapons Smuggling busted in Amritsar
12 पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड... अमृतसर में हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़

बताया जा रहा है कि राइफल के चैंबर में गोली मौजूद थी, लेकिन इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा. सफाई के दौरान अचानक ट्रिगर दबने से फायर हो गया और गोली उन्हें लग गई. हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गए. परिवार के लोग उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

Advertisement

ड्यूटी पर जाने से पहले हुआ हादसा, चैंबर में मौजूद थी गोली

घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी साउथ प्रीत इंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना सर्विस राइफल की सफाई के दौरान हुई आकस्मिक फायरिंग का परिणाम है.

पुलिस के अनुसार, जोगिंदर सिंह व्यापारी साहिल महाजन की सुरक्षा में तैनात थे. ड्यूटी पर रवाना होने से पहले वह परिवार के साथ पार्क में मौजूद थे. इसी दौरान हथियार की सफाई करते वक्त यह दर्दनाक हादसा हो गया.

BNSS की धारा 194 के तहत कार्रवाई, परिवार में मातम

पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई.

एएसआई जोगिंदर सिंह की अचानक मौत से उनके परिवार में मातम पसरा है. वहीं, पुलिस विभाग में भी इस घटना के बाद शोक का माहौल है. एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी पर जाने से पहले हुए इस हादसे ने परिवार और सहकर्मियों को झकझोर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमृतसर में सर्विस राइफल साफ करते समय चली गोली, ASI जोगिंदर सिंह की मौत |
    चीनी इंजीनियरों की गाड़ी पर की थी फायरिंग, अब 48 साल जेल में रहेगा हमलावर, कराची कोर्ट ने सुनाया फैसला |
    Dell XPS 13 Review: हल्का और प्रीमियम लैपटॉप, खरीदने से पहले जान लें खूबियां और कमियां! |
    दिल्ली में नौकरी, मेरठ में घर! रैपिड रेल से बदल रहा शहर का मिजाज |
    बिल्डिंग से डमी गिराया, रीक्रिएट किया क्राइम सीन... शिवा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस |
    'जैसे वो खुद ही अवतार हों', रामानंद सागर की 'रामायण' के कलाकारों पर भड़के वरुण ग्रोवर, साधा निशाना |
    माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ठप के पीछे क्या साइबर अटैक? जानिए कैसे हुई इतनी बड़ी गड़बड़ी |
    चक्रधरपुर में आग का तांडव! लपटों के बीच एक के बाद एक धमाके, दहशत में घर छोड़कर भागे लोग |
    मैथिली ठाकुर के पिता पर जमीन हड़पने का आरोप, जांच में सड़क पर अतिक्रमण का मामला |
    पिछोर MP का 56वां जिला बनेगा या नहीं? CM मोहन यादव ने 2027 तक का दिया संकेत
    Advertisement