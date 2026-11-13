'जैसे वो खुद ही अवतार हों', रामानंद सागर की 'रामायण' के कलाकारों पर भड़के वरुण ग्रोवर, साधा निशाना

कॉमेडियन और गीतकार वरुण ग्रोवर ने रामानंद सागर के मशहूर टीवी शो 'रामायण' के कलाकारों की आलोचना की है. उन्होंने नितेश तिवारी की आने वाली 'रामायण' फिल्म पर इन कलाकारों की सार्वजनिक टिप्पणियों पर सवाल उठाए हैं.

और पढ़ें

वरुण ने इसे कलाकारों का 'हक जताने वाला रवैया' (entitlement) बताया और कहा कि वे नई फिल्म पर इस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मानो वे खुद उन किरदारों के असली अवतार हों जिन्हें उन्होंने कभी पर्दे पर निभाया था.

गौरतलब है कि रामानंद सागर की मूल 'रामायण' के कई कलाकारों ने जिनमें सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया शामिल हैं, ने फिल्म की घोषणा के बाद से ही इस पर अपनी राय दी है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग पर सवाल उठाने से लेकर, फिल्म के कॉस्ट्यूम और क्रिएटिव फैसलों पर टिप्पणी करने तक, इन कलाकारों ने प्रोजेक्ट के अलग-अलग पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं.

वरुण ग्रोवर ने साधा निशाना

वरुण ग्रोवर ने 'रामायण' के कलाकारों के 'हक जताने वाले रवैये' पर सवाल उठाए. 'X' (ट्विटर) पर वरुण ने रामानंद सागर की 'रामायण' के कलाकारों की टिप्पणियों पर रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, 'रामानंद सागर की 'रामायण' के कलाकार नई फिल्म पर इस तरह हक जताते हुए टिप्पणी कर रहे हैं, मानो वे खुद उन किरदारों के असली अवतार हों.'

Advertisement

Actors from Ramanand Sagar’s Ramayana commenting on the new film with the entitlement as if they are actual avatars. — वरुण 🇮🇳 (@varungrover) November 12, 2026

सुनील लहरी का निशाना

टीवी सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने एक वीडियो रिव्यू के जरिए नई 'रामायण' पर अपनी राय रखी. उन्होंने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, एक्टिंग और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ तो की, लेकिन उन्हें लगा कि इसमें उस भक्ति भाव और दिव्य तत्व की कमी है जो इस महाकाव्य से जुड़े हैं.

सुनील ने कुछ ऐसे सीन की ओर भी इशारा किया, जिन्हें उनके अनुसार और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था. उन्होंने परशुराम वाले प्रसंग का जिक्र किया, और इस बात पर भी आपत्ति जताई कि फिल्म में शूर्पणखा और सीता, भगवान राम को किस तरह संबोधित करती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में रावण का महिमामंडन किया गया है.

जब दीपिका चिखलिया ने सवाल उठाए

रामानंद सागर की 'रामायण' में सीता का किरदार निभाकर मशहूर हुईं दीपिका चिखलिया ने पहले ही नितेश तिवारी की फिल्म में साई पल्लवी के सीता का रोल निभाने को लेकर संदेह जताया था.

जुलाई में 'वैरायटी इंडिया' के साथ एक इंटरव्यू में, दीपिका ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि साई पल्लवी, सीता के रूप में कैसी दिखेंगी. उन्होंने उस दबाव के बारे में भी बात की जो इस नए रूपांतरण (adaptation) को झेलना पड़ेगा, क्योंकि मूल टीवी सीरीज आज भी बहुत लोकप्रिय है और इसके प्रशंसक बड़ी संख्या में हैं.

Advertisement

उन्होंने कहा था, 'मैंने उनका काम देखा है. वह एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सीता के रूप में कैसी लगेंगी. जब हम उन्हें देखेंगे, तभी पता चलेगा. रामायण में कहीं भी घुंघराले बालों वाली सीताजी का जिक्र नहीं है. मुझे लगता है कि हमारी रामायण का प्रभाव इस नई फिल्म पर बहुत भारी पड़ेगा.'

हालांकि, हाल ही में पैपराजी से बातचीत के दौरान दीपिका ने इस फिल्म की तारीफ भी की. फिल्म के बॉक्स-ऑफिस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी सफलता की उम्मीद थी. उन्होंने फिल्म के विजुअल्स, VFX और स्टार कास्ट की भी सराहना की.

नितेश तिवारी की 'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण', इस हिंदू महाकाव्य पर आधारित दो-पार्ट वाली फिल्म सीरीज का पहला पार्ट है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे. रामानंद सागर की टीवी सीरीज में भगवान राम का यादगार किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, इस फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका में हैं.

यह फिल्म 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसका दूसरा पार्ट 2028 में बड़े पर्दे पर आएगा.

---- समाप्त ----