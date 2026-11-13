मैथिली ठाकुर के पिता पर जमीन हड़पने का आरोप, जांच में सड़क पर अतिक्रमण का मामला

बिहार के दरभंगा जिले में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी सड़क और निजी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है. पोखरभिंडा पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि हाल ही में खरीदी गई जमीन की घेराबंदी के दौरान सड़क और निजी जमीन के एक हिस्से पर कब्जा किया गया. ग्रामीणों ने विरोध करने पर झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

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मामले में स्थानीय निवासी गगन कुमार मिश्रा की लिखित शिकायत के बाद शुक्रवार को तारडीह अंचल कार्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे. दरभंगा के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) अजय कुमार की मौजूदगी में विवादित जमीन की मापी कराई गई. प्रशासन की मापी में सरकारी सड़क की जमीन के एक हिस्से पर अतिक्रमण पाया गया. इसके बाद इसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

DCLR अजय कुमार ने मौके पर बताया कि मापी के दौरान सरकारी सड़क की जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई है. प्रशासन अतिक्रमण हटाने और सड़क को लोगों के लिए चालू रखने की दिशा में काम कर रहा है. वहीं, निजी जमीन से जुड़े विवाद के समाधान के लिए शिकायतकर्ता को DCLR कार्यालय या सिविल कोर्ट के जरिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि निजी जमीन से जुड़े मामले को लेकर शनिवार को आगे की कार्रवाई के लिए तारीख तय की गई है. अजय कुमार ने यह भी बताया कि विवादित जमीन का एक हिस्सा पड़ोसी जिले मधुबनी के क्षेत्र में आता है. निजी जमीन से जुड़े विवाद का समाधान संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.

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12 धुर निजी जमीन पर कब्जे का आरोप

शिकायतकर्ता गगन कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी 12 धुर से ज्यादा निजी जमीन पर भी अतिक्रमण किया गया है. उनका कहना है कि प्रशासन ने फिलहाल सरकारी सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, लेकिन उनकी निजी जमीन से जुड़ी शिकायत पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. गगन कुमार मिश्रा के मुताबिक, DCLR ने उन्हें निजी जमीन से जुड़े विवाद के समाधान के लिए अपने कार्यालय में लिखित आवेदन देने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि अगर मामला नहीं सुलझा तो वह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ सिविल कोर्ट का भी रुख करेंगे.

ग्रामीणों ने सड़क के रास्ते को लेकर जताई चिंता

ग्रामीणों ने सरकारी सड़क पर कथित अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि यह रास्ता गांव के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इसी रास्ते से लोग श्मशान घाट और मंदिर तक पहुंचते हैं. इसके अलावा ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल खेतों और इलाके के दूसरे हिस्सों तक आने-जाने के लिए भी करते हैं.

स्थानीय निवासी भगवान मिश्रा ने आरोप लगाया कि मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर की ओर से सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. उनका दावा है कि जमीन खरीदने के समय परिवार को बताया गया था कि मौजूदा रास्ते के आगे कोई सड़क नहीं है और बाकी जमीन निजी मालिकों की है.

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वहीं, संतोष कुमार ने कहा कि यह सड़क बिहार सरकार की जमीन पर है और इलाके को कमला बलान नदी से जोड़ती है. उनके मुताबिक, किसान इसी रास्ते से अपनी कृषि उपज लेकर जाते हैं और ग्रामीण ट्रैक्टर समेत दूसरे वाहनों से भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. संतोष कुमार ने बताया कि यह रास्ता पहले कच्चा था, जिसके बाद इस पर ईंटें बिछाकर सड़क बनाई गई. उनका आरोप है कि बाद में यहां घेराबंदी और अतिक्रमण किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध भी किया.

निजी जमीन के मालिक को धमकी देने का भी आरोप

संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि पड़ोसी जमीन के मालिक पर रमेश ठाकुर को जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा था. उन्होंने दावा किया कि जमीन नहीं बेचने पर उसे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई. उनका यह भी आरोप है कि पुलिस को कई बार उस व्यक्ति के घर भेजा गया. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत की है. इसके अलावा सरकार के समाधान पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है. फिलहाल सरकारी सड़क से जुड़े अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि निजी जमीन को लेकर विवाद का समाधान कानूनी प्रक्रिया के जरिए किया जाना है.



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