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'मुझे फांसी दे दो, मैं जिम्मेदार हूं...', बांग्लादेश में खसरे से 1200 से ज्यादा मौतों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री

बांग्लादेश में खसरे से अब तक 1284 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं. स्वास्थ्य मंत्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन ने इस स्थिति की जिम्मेदारी ली है. उन्होंने इस त्रासदी को अपनी नाकामी करार देते हुए कहा है कि उन्हें ही फांसी दे दी जाए.

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बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने खसरा से हुई मौतों की जिम्मेदारी ली. (Photo- Reuters)
बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने खसरा से हुई मौतों की जिम्मेदारी ली. (Photo- Reuters)

बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप ने तबाही मचा रखी है. इस संक्रामक बीमारी से अब तक 1,200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे हैं. मौतों के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में सियासत गर्मा गई है.

बांग्लादेशी समाचार पत्रों 'कालेर कंठो' और 'बांग्लादेश प्रतिदिन' के मुताबिक, पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन ने इन मौतों की जिम्मेदारी खुद ली है. उन्होंने कहा कि उन्हें ही फांसी पर लटका दिया जाए.

स्वास्थ्य मंत्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन ने कहा, 'ये मेरी जिम्मेदारी है. मुझे फांसी दे दो. ये मेरी नाकामी है. लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है. ये मेरी सरकार की नाकामी नहीं है.'

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इसके साथ ही उन्होंने भारत से टीकों की सप्लाई के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ 8 प्रतिशत टीके भारत से आए हैं. बाकी टीके जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से मंगाए गए हैं, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जांचा और UNICEF ने मुहैया कराया है. उन्होंने ये भी बताया कि संक्रमित ज्यादातर बच्चे छह महीने से कम उम्र के हैं और उन्हें टीके नहीं लगे थे.

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तत्कालीन यूनुस सरकार पर लापरवाही के आरोप

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार ने इस संकट के लिए पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है. 'द डेली स्टार' के मुताबिक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री एमए मुहित ने कहा कि यूनुस प्रशासन की लापरवाही के कारण ही राष्ट्रीय स्तर पर समय पर टीकाकरण अभियान नहीं चलाया जा सका और इमरजेंसी स्टॉक खत्म हो गया.

मुहित ने बताया, 'एक जांच में पाया गया कि 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत में होने वाला राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान तत्कालीन सरकार ने नहीं कराया. मंत्रालय में इमरजेंसी वैक्सीन स्टॉक तक नहीं था.' उन्होंने बताया कि 2020 के बाद से ही देश में बड़े पैमाने पर वैक्सिनेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि 2024 में राजनीतिक अशांति के कारण अभियान अनिश्चित काल के लिए टल गया था. इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है.

आंकड़ों में तबाही: 1284 से ज्यादा मौतें

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुताबिक, 9 नवंबर को खत्म हुए 24 घंटों में 2 और संभावित मौतों के साथ ये आंकड़ा 1,284 तक पहुंच गया है. इनमें से 105 मौतों की लैब में पुष्टि हुई है, जबकि 1,179 संदिग्ध मामले हैं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश: 'खसरे से 250 से ज्यादा बच्चों की मौत', घिरे यूनुस के देश छोड़ने पर लगेगी रोक?

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बांग्लादेश में अब तक खसरे के 2.4 लाख से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 24,523 मामलों की पुष्टि लैब टेस्ट में हुई है. हालांकि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से इमरजेंसी वैक्सिनेशन अभियान शुरू किया है, लेकिन मौतों और संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

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