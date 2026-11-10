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कोचिंग-होटल वाली इमारत में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक दिखीं लपटें... 14 लोगों की मौत

चीन के ताइयुआन में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 60 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. इस इमारत में कई कोचिंग संस्थान और एक होटल था. प्रशासन ने प्रॉपर्टी मालिक और प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है.

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आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. (Photo- Reuters)
आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. (Photo- Reuters)

चीन के उत्तरी शांक्सी की राजधानी ताइयुआन में एक ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि इमारत के ऊपरी हिस्सों में लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया. 

सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आग रविवार को शाम 4:59 बजे लगी. शहर के यिंगजे जिले में स्थित इस बहुमंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने हाई-एल्टीट्यूड अग्निशामक उपकरणों का इस्तेमाल किया.

आग को दोबारा भड़कने से रोकने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया गया, जबकि कई मंजिलों से धुआं अब भी उठ रहा था.

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कोचिंग इंस्टीट्यूट और होटल के पास है इमारत

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस इमारत में कई कोचिंग संस्थान चलाए जाते थे और ये एक होटल के बिल्कुल बगल में है. दमकल और बचाव दल जब अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रहे थे, तो जली हुई मंजिलों की खिड़कियों के पीछे बचाव कर्मियों की फ्लैशलाइट्स की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी. इमारत के बाहरी हिस्से पर कई शिक्षण संस्थानों के बोर्ड भी लगे हुए थे.

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प्रॉपर्टी मालिक और प्रबंधक हिरासत में

प्रशासन ने इस हादसे पर कार्रवाई शुरू कर दी है. संपत्ति के मालिकों और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के प्रभारी को हिरासत में ले लिया गया है. ताइयुआन शहर प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए प्रांत और नगर पालिका स्तर पर चिकित्सा संसाधनों को तुरंत जुटा लिया है, ताकि घायलों को समय पर बेहतरीन इलाज मिल सके.

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