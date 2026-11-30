India vs New Zealand 2nd Test Day 4 Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में जारी है. आज (30 नवंबर) इस मुकाबले का चौथा दिन है. न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 133 रन से आगे खेल रही है.

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टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम को 110 रनों की लीड मिली. बता दें कि न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमट गई थी. दोनों टीम्स के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया था, जो ड्रॉ पर छूटा. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में बैटिंग

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही. कप्तान टॉम लैथम (9 रन) को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन भेजा. इसके बाद बुमराह ने हेनरी निकोल्स (22 रन) का विकेट लेकर कीवी टीम को दूसरा झटका दिया. डेवोन कॉन्वे ने छह चौकों की मदद से 97 बॉल पर 51 रन बनाए. वॉशिंगटन सुंदर ने कॉन्वे की इनिंग्स का अंत कर दिया. इसके बाद रचिन रवींद्र और डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड को कोई और झटका नहीं लगने दिया.

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न्यूजीलैंड की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम बोल्ड जसप्रीत बुमराह 9 डेवोन कॉन्वे कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर 51 हेनरी निकोल्स कॉट एंड बोल्ड जसप्रीत बुमराह 22 रचिन रवींद्र नाबाद डेरिल मिचेल नाबाद

विकेट पतन: 1-22 (टॉम लैथम, 6.1 ओवर), 2-63 (हेनरी निकोल्स, 17.3 ओवर), 3-93 (डेवोन कॉन्वे, 32.1 ओवर)

भारत की पहली पारी: जुरेल का शानदार प्रदर्शन

भारत की पहली पारी में ध्रुव जुरेल ने 170 गेंदों पर 88 रन बनाए, जिसमें 14 चौके शामिल रहे. वहीं केएल राहुल (25 रन), देवदत्त पडिक्कल (21 रन), ऋषभ पंत (23 रन) और आकाश दीप (29 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिए. न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. वहीं तेज गेंदबाजों नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन और जैकब डफी को दो-दो सफलताएं हाथ लगीं.

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भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 246/10 (86.1 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल बोल्ड मैट हेनरी 00 केएल राहुल कॉट डेवोन कॉन्वे बोल्ड जैकब डफी 25 देवदत्त पड‍िक्कल कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड काइल जेमिसन 21 शुभमन ग‍िल कॉट टॉम लैथम बोल्ड काइल जेमिसन 17 ऋषभ पंत कॉट काइल जेमिसन बोल्ड जैकब डफी 23 वॉशिंगटन सुंदर कॉट टॉम लैथम बोल्ड नाथन स्मिथ 10 ध्रुव जुरेल कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड मैट हेनरी 88 अंशुल कम्बोज कॉट हेनरी निकोल्स बोल्ड मैट हेनरी 00 आकाश दीप कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड नाथन स्मिथ 29 गुरनूर बरार बोल्ड काइल जेमिसन 10 जसप्रीत बुमराह नाबाद 4

विकेट पतन: 1-0 (यशस्वी जायसवाल, 0.6 ओवर), 2-33 (देवदत्त पडिक्कल, 7.2 ओवर), 3-59 (शुभमन गिल, 14.4 ओवर), 4-96 (ऋषभ पंत, 26.6 ओवर), 5-104 (केएल राहुल, 30.5 ओवर), 6-116 (वॉशिंगटन सुंदर, 45.6 ओवर), 7-117 (अंशुल कम्बोज, 47.4 ओवर), 8-163 (आकाश दीप, 59.6 ओवर), 9-227 (गुरनूर बरार, 80.3 ओवर), 10-246 (ध्रुव जुरेल, 86.1 ओवर).



न्यूजीलैंड की पहली पारी: आकाश दीप का 'पंजा'

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने पहली पारी में 10 चौके की मदद से 211 गेंदों पर 89 रन बनाए. वहीं कीवी कप्तान टॉम लैथम ने 128 बॉल पर 59 रनों का योगदान दिया, जिसमें 6 चौके शामिल रहे. ग्लेन फिलिप्स (36 रन), डेरिल मिचेल (31 रन) और सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (31 रन) ने भी उपयोगी रन बनाए. भारतीय टीम की ओर से तेज गेंदबाज आकाश दीप ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए. जबकिल अंशुल कम्बोज और गुरनूर बरार को दो-दो सफलताएं मिलीं.

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न्यूजीलैंड की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 356-10 (116.3 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 59 डेवोन कॉन्वे LBW गुरनूर बरार 31 हेनरी निकोल्स कॉट आकाश दीप बोल्ड अंशुल कम्बोज 16 रचिन रवींद्र कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 00 डेरिल मिचेल कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर 31 टॉम ब्लंडेल कॉट आकाश दीप बोल्ड गुरनूर बरार 89 ग्लेन फिलिप्स कॉट पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 36 नाथन स्मिथ कॉट एंड बोल्ड आकाश दीप 26 काइल जेमिसन कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड आकाश दीप 19 मैट हेनरी कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 19 जैकब डफी नाबाद 2

विकेट पतन: 1-77 (डेवोन कॉन्वे, 25.6 ओवर), 2-110 (टॉम लैथम, 41.3 ओवर), 3-110 (हेनरी निकोल्स, 42.1 ओवर), 4-110 (रचिन रवींद्र, 43.6 ओवर), 5-184 (डेरिल मिचेल, 64.4 ओवर), 6-247 (ग्लेन फिलिप्स, 86.2 ओवर), 7-291 (नाथन स्मिथ, 100.1 ओवर), 8-324 (काइल जेमीसन, 106.5 ओवर), 9-346 (टॉम ब्लंडेल, 115.4 ओवर), 10-356 (मैट हेनरी, 116.3 ओवर)

भारत की प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, अंशुल कम्बोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और गुरनूर बरार.

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न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और जैकब डफी.

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रेड बॉल क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 66 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 22 मैचों में जीत हासिल की. वहीं न्यूजीलैंड ने 16 टेस्ट मैच अपने नाम किए. जबकि 28 टेस्ट मैच ड्रॉ पर भी छूटे.

भारत vs न्यूजीलैंड (H2H)

कुल टेस्ट मैच: 66

भारत ने जीते: 22

न्यूजीलैंड ने जीते: 16

ड्रॉ रहे: 28

भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैथ्यू फिशर, विल यंग, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और जैकब डफी.

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