कन्या

द डेविल

आज का दिन आप के लिए कार्य बाधा बने रहने और धैर्य से कार्य करने का संकेतक है. विविध मामलों में लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखें. कारोबार में असमंजस की स्थिति में न आएं. जरूरी कदम बढ़ाने में संकोच होगा. आपसी विश्वास से राह बनाएंगे. नकारात्मता की स्थिति से बचें. निरंतर गति बनाए रखें. व्यर्थ जानकारियों और आशंकाओं में आने से बचें.

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करीब के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें. पद प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य से समझौता न करें. अन्य के दबाव में कोई कार्य न करें. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करें. भावनात्मक पक्ष संतुलित बनाए रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. विभिन्न कार्यों को संवारने में आगे रहें. अनुभव और कौशल का लाभ उठाएं. संकेतों पर नजर रखें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या पर ध्यान दें. खानपान संतुलित रखें. असहजताएं बनीं रहेंगी. जांच बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक सजगता बनाए रहें. प्रलोभनों में न आएं. अन्य पर अतिभरोसे से बचें.

रिश्ते: बाहरी लोगों से दूरी रखें. परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ाएं. बड़ों की सीख बनाए रखें.

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