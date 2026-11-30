धनु

थ्री ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए औरों के सहयोग से आगे बढ़ने और प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखने का संकेतक है. कार्य विस्तार पर जोर होगा. विविध प्रयासों को गति देंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश होगी. अवसरों को स्वयं पक्ष में बनाए रखेंगे. हर क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम पाएंगे. कारोबारी यात्रा की संभावना बनी हुई है. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.

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परिवार में समय देने की सोच बढ़ाएं. करीबियों का समर्थन पाएंगे. रिश्तों को मधुरता बनी रहेगी. सबको साथ रखने का प्रयास होगा. व्यवहार प्रभावपूर्ण रहेगा. मदद बनाए रखेंगे. धनलाभ बढ़त पर बना रहेगा. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. इच्छित भेंट की प्राप्त हो सकती है. नवीन कार्यों की रूपरेखा बनेगी.



स्वास्थ्य: जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. खानपान पर जोर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक लाभ एवं बचत पर जोर होगा. लेनदेन में असरदार रहेंगे. पेशेवरता रखेंगे.

रिश्ते: घर वाले सहयोग को तत्पर बने रहेंगे. अच्छे रिश्ते आ सकते हैं. साज संवार पर ध्यान देंगे.

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