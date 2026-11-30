लोकसभा में टीएमसी के 20 सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय के दावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच नया मामला सामने आया है. इस समूह में शामिल काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार को टीएमसी के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी को तीन लाइन का व्हिप जारी किया और 2026 के परिसीमन (दूसरा) विधेयक के पक्ष में वोट करने का निर्देश दिया.

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ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के लेटरहेड पर जारी इस व्हिप पर काकोली घोष दस्तीदार ने टीएमसी की लोकसभा मुख्य सचेतक के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने अभिषेक बनर्जी को 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से सदन में मौजूद रहने और परिसीमन विधेयक पर मतदान पूरा होने तक सदन में रहने को कहा है.

यह घटनाक्रम अभिषेक बनर्जी के उस व्हिप के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी टीएमसी लोकसभा सांसदों को 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने और पार्टी के रुख के मुताबिक मतदान करने का निर्देश दिया था.

लिखा था पत्र

अभिषेक बनर्जी ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एनसीपीआई में विलय का दावा करने वाले 20 सांसदों को आगामी कार्यवाही में मतदान की अनुमति नहीं देने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं लंबित हैं. साथ ही, उन्होंने इन सांसदों के लिए सदन में की गई अलग बैठने की व्यवस्था की भी समीक्षा की मांग की.

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टीमसी ने उठाया सवाल

काकोली घोष दस्तीदार के व्हिप पर टीएमसी सूत्रों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो सांसद खुद को एनसीपीआई का सांसद बता रहे हैं, वे अब टीएमसी के लोकसभा नेता को तीन लाइन का व्हिप कैसे जारी कर सकते हैं. गौरतलब है कि काकोली घोष दस्तीदार ने इससे पहले कहा था कि टीएमसी के टिकट पर चुने गए 20 सांसदों ने अलग बैठने की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र दिया है और एनसीपीआई में विलय कर लिया है. हालांकि, संसदीय रिकॉर्ड में ये सांसद अभी भी टीएमसी के सदस्य के तौर पर दर्ज हैं.

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