मकर

फाइव ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए सेहत और रिश्ते दोनों के मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेतक ह. लोगों से चर्चा में सावधानी बनाए रखें. अपनों के दूर जाने के संकेत हैं. नकारात्मक विचारों बचें. कमतर लोगों से दूरी रखें. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. नवीन संभावनाओं पर बल बना रहेगा. अन्य के दबाव में नहीं आएं. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें.

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नए समझौतों में धैर्य से निर्णय लें. जल्दबाजी में कार्य करने से बचें. उपलब्ध प्रस्तावों पर उचित विचार बढ़ाएं. संपर्क संचार पर फोकस बनाए रखें. कारोबारी गतिविधियों को गंभीरता से लेंगे. चर्चा में शालीनता व सहयोग का भाव रखेंगे. साक्षात्कार में उतावले न हों. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. आत्मविश्वास से कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा. दिनचर्या और रुटीन रखें. खानपान को सात्विक रखें.

आर्थिक स्थिति: बजट से चलें. संसाधनों के प्रबंध के प्रयास बढ़ाएं. वाणिज्यिक लक्ष्य में जल्दी से बचें.

रिश्ते: घर में सुखकर वातावरण रहेगा. स्वजनों का आदर रखें. मित्रों से सहज रहें. भेंट बढ़ाएं.

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