जहरीली हवा से खुद ही लड़ रहीं गुरुग्राम की पॉश सोसाइटियां, छतों पर लगाए एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलर

गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब लग्जरी रिहायशी सोसाइटियां भी अपने स्तर पर उपाय कर रही हैं. कहीं इमारतों की छतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाई गई हैं तो कहीं पानी के स्प्रिंकलर से धूल को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है. कुछ सोसाइटियां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से शोधित पानी का इस्तेमाल कर रही हैं. वहीं, कई लोगों ने अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगा लिए हैं.

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पिछले एक सप्ताह में गुरुग्राम की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हुई है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 320 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. बता दें कि AQI का स्तर 0 से 50 तक अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब और 401 से 450 गंभीर माना जाता है. 450 से ऊपर का AQI गंभीर प्लस श्रेणी में आता है.

सेक्टर-48 स्थित सेंट्रल पार्क रिसॉर्ट्स में प्रदूषण से निपटने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा के जरिए पानी की महीन फुहारों का छिड़काव किया जा रहा है. इसके अलावा इमारतों की छतों पर एंटी-स्मॉग गन भी लगाई गई हैं.

सोसाइटी की निवासी शैलजा भाटिया ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च करके लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने के बावजूद लोगों को साफ हवा जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को भारी राजस्व देने वाले शहर को आखिर स्वच्छ हवा के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है?

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चार साल पहले सोसाइटी ने खर्च किए थे 2.5 लाख रुपये

सेक्टर-92 की राइजिंग होम्स सोसाइटी में करीब चार साल पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने 2.5 लाख रुपये खर्च करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्प्रिंकलर नेटवर्क से जोड़ा था. इस व्यवस्था के जरिए सोसाइटी परिसर में शोधित पानी का छिड़काव किया जाता है. RWA के मुताबिक, दिवाली के बाद से पानी के छिड़काव का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया है.

सोसाइटी के RWA अध्यक्ष प्रवीण मलिक ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण केवल चर्चा, सलाह या दूसरों पर जिम्मेदारी डालने तक सीमित नहीं रह सकता. इसके लिए निवेश, बुनियादी ढांचे और लगातार प्रयासों की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि केवल अलग-अलग सोसाइटियों के प्रयासों से वायु प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सकता.

विपुल ग्रीन्स और DLF में भी इंतजाम

गुरुग्राम की अन्य महंगी रिहायशी सोसाइटियों में भी प्रदूषण से निपटने के लिए अलग-अलग उपाय किए जा रहे हैं. सोहना रोड स्थित विपुल ग्रीन्स में एंटी-स्मॉग गन, छतों पर स्प्रिंकलर और पेड़ों के आसपास धूल नियंत्रण करने वाले उपकरण लगाए गए हैं. दिवाली के बाद से यहां पूरे दिन स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं.

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वहीं, DLF सिटी के फेज-1 और फेज-4 में प्रबंधन ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग बजट रखा है. सड़कों से धूल और गाद हटाने के लिए मशीनों से सफाई की जा रही है. इसके अलावा पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और खुले में कचरा जलाने की घटनाओं की निगरानी की जा रही है.

इस बीच, गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने बुधवार को जिले के सभी होटल, रेस्तरां और खुले स्थानों पर चलने वाले भोजनालयों में तंदूर के लिए कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है.

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