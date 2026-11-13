फुटबॉल नहीं एक्टिंग के ग्राउंड पर रोनाल्डो का गोल! बोले- आगे-आगे देखो होता है क्या

इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक्टिंग ग्राउंड पर गोल करने जा रहे हैं. इसे लेकर रोनाल्डो ने खुद अफने फैंस को एक्साइटिंग खबर दी है. उन्होंने बताया है कि वह अपने जीवन का पहला टीवी शो करने जा रहे हैं.

और पढ़ें

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर बताया कि एक्साइटिंग खबर है. मेरा पहला टीवी शो का पहला दिन. काम शुरू हो गया है. आगे-आगे देखिए होता है क्या.

बता दें कि हॉलीवुड डायरेक्टर मैथ्यू वॉन के साथ यह UR.MARV का प्रोडक्शन है. माना जा रहा है कि इस सीरीज में रोनाल्डो के अलावा और भी कई पॉपुलर फुटबॉलर्स नजर आएंगे. यह सीरीज कथित तौर पर फुटबॉल एजेंट्स के ईर्द-गिर्द बुनी हुई है.

बता दें कि रोनाल्डो ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था. 41 साल के रोनाल्डो ने 23 साल तक पुर्तगाल की तरफ से फुटबॉल खेला. उन्होंने पुर्तगाल के लिए 234 मैचों में 146 गोल दागे हैं. वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2016 में पुर्तगाल को यूरो कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Advertisement

रोनाल्डो ने 2003 में पुर्तगाल के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उस समय उनकी उम्र महज 18 साल थी. देखते ही देखते वह टीम के सबसे अहम खिलाड़ी बन गए और बाद में कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाली. उनके करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बने जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा.

---- समाप्त ----