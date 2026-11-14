महिलाओं ने बनाया चोरी का प्लान, शटर तोड़कर दुकान में घुसीं और समेट ले गईं कीमती सामान-VIDEO

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चोरी की वारदात को अंजाम देने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां संदिग्ध महिलाओं के एक गैंग ने ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाया. रात के अंधेरे में दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसी महिलाओं ने करीब 40 से 50 हजार रुपये कीमत का सामान चोरी कर लिया. चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

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मामला भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र का है. मालवा चिकन शॉप के पास स्थित ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में अज्ञात महिलाओं ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिलाएं दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश करती दिखाई दे रही हैं. इसके बाद वे दुकान में रखा कीमती सामान समेटकर वहां से निकल जाती हैं.

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वारदात के बाद आरोपी महिलाएं मौके से फरार हो गईं. सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचा तो टूटा हुआ शटर देखकर उसके होश उड़ गए. अंदर जांच करने पर पता चला कि दुकान से कीमती सामान गायब है. चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 40 से 50 हजार रुपये आंकी गई है.

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CCTV में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात

दुकान में चोरी होने की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित दुकानदार ने छोला मंदिर थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी. शिकायत में चोरी की वारदात और गायब हुए सामान की जानकारी दी गई है. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी.

पुलिस अब दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. फुटेज में संदिग्ध महिलाओं की गतिविधियां कैद हुई हैं, जिनके आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि आरोपियों का पता लगाकर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए.

फिलहाल, छोला मंदिर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की तलाश की जा रही है. अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस चोरी की वारदात का खुलासा कर पाती है.

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