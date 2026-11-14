QR कोड से पैसे, Zangi ऐप से बातचीत और किराए का मकान... मुंबई में बड़े एक्टर पर हमले की तैयारी में था शूटर दीपक

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से शूटर दीप उर्फ दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है. अब पुलिस की जांच में उसके मुंबई में करीब एक महीने तक छिपे रहने और इस दौरान QR कोड के जरिए उसके खर्च और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद दीप मुंबई के मलाड इलाके में किराये के मकान में छिपकर रह रहा था.

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पुलिस के मुताबिक, दीप विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में था और Zangi ऐप के जरिए उनसे बातचीत करता था. छिपने के दौरान उसे खर्च के लिए सीधे पैसे देने के बजाय सब्जी वालों, पान की दुकानों और रेस्टोरेंट के QR कोड पर पैसे भेजे जाते थे. इसी तरीके से करीब एक महीने तक मुंबई में उसके रहने और रोजमर्रा के खर्च का इंतजाम किया गया.

पुलिस के मुताबिक, विदेश में बैठे फरार गैंगस्टर के निर्देश पर दीप को अपनी पहचान छिपाकर मुंबई में रहने और ठिकाना बदलते हुए फरार रहने के लिए कहा गया था. जांच में सामने आया है कि उसका इस्तेमाल एक बॉलीवुड के A-कैटेगरी स्टार पर हाई-प्रोफाइल फायरिंग की साजिश में किया जाना था.

पुलिस के मुताबिक, इस अभिनेता को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान की गई एक टिप्पणी को लेकर निशाना बनाने की योजना थी. एक अन्य शूटर को भी इस हमले के लिए मुंबई आना था. दीप को मुंबई में छिपाकर रखने का मकसद यही था कि सही समय आने पर हमले को अंजाम दिया जा सके.

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मैड संधू की हत्या के बाद मुंबई भागा था दीप

दीप उर्फ दीपक सिंह पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, वह 3 अक्टूबर 2026 को अमृतसर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में वांछित था. आरोप है कि दीप ने अपने साथी पलविंदर उर्फ काका के साथ मिलकर मैड संधू को निशाना बनाया था.

वारदात में मैड संधू की मौत हो गई थी. इसके बाद पंजाब पुलिस ने पलविंदर उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दीप फरार हो गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह मुंबई पहुंचा और मलाड में किराये के मकान में छिपकर रहने लगा. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान उसे आगे की वारदात के लिए तैयार रखा गया था.

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दिल्ली के कारोबारी पर फायरिंग की भी थी साजिश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी कार्रवाई में विकास ठाकुर उर्फ विक्की को भी गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, विदेश में बैठा एक भगोड़ा गैंगस्टर दिल्ली के एक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए उस पर फायरिंग करवाना चाहता था.

इस वारदात की जिम्मेदारी विकास ठाकुर को दी गई थी. गैंगस्टर के निर्देश पर विकास मुंबई से दिल्ली पहुंचा था और योजना के मुताबिक दीप को भी बाद में उसके साथ जुड़ना था. हालांकि, स्पेशल सेल को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने वारदात से पहले ही विकास को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मिली जानकारी और खुफिया इनपुट के आधार पर मुंबई में छिपे दीप को भी गिरफ्तार किया गया.

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विदेश में बैठे गैंगस्टर से Zangi ऐप पर संपर्क

जांच के मुताबिक, दीप विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स से Zangi ऐप के जरिए संपर्क में था. पुलिस का दावा है कि विदेश में बैठा भगोड़ा गैंगस्टर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी, हत्या और फायरिंग जैसी वारदातों की साजिश रच रहा था.

दीप को मुंबई में छिपे रहने के निर्देश भी इसी नेटवर्क की ओर से दिए गए थे. उसके रहने, रोजमर्रा के खर्च और लॉजिस्टिक्स के लिए QR कोड के जरिए भुगतान किया जाता था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और विदेश में बैठे गैंगस्टर से इनका संपर्क कैसे बना हुआ था.

ट्रक हेल्पर से शूटर बना दीप

पुलिस के मुताबिक, दीप पहले कमर्शियल ट्रक में हेल्पर और ड्राइवर के तौर पर काम करता था. जल्दी पैसा कमाने की चाह और गलत संगत के बाद वह अपराध की दुनिया में पहुंचा. एक स्थानीय गैंग के सदस्य के जरिए उसकी मुलाकात विदेश में बैठे भगोड़े गैंगस्टर से हुई और इसके बाद वह गैंग के लिए काम करने लगा.

पुलिस का कहना है कि धीरे-धीरे दीप शूटिंग जैसी गंभीर आपराधिक वारदातों में शामिल हो गया. मैड संधू की हत्या के बाद वह फरार होकर मुंबई पहुंचा, जहां उसे आगे की बड़ी वारदात के लिए छिपाकर रखा गया था.

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विकास ठाकुर भी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा

पुलिस के मुताबिक, विकास ठाकुर उर्फ विक्की मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाला है. उसका नाम पहली बार 2019 में एक झपटमारी की वारदात के दौरान सामने आया था. उस समय वह नाबालिग था.

पुलिस के अनुसार, 2023 में विकास ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई का काम शुरू किया. बाद में वह गैंगस्टर अनिल पंडित और रंदीप मलिक के लिए भी काम करने लगा. उसके काम में नए लड़कों को गैंग में भर्ती करना, अवैध हथियारों का इंतजाम और सप्लाई करना और रंगदारी के लिए संभावित कारोबारियों और उनके ठिकानों की रेकी करना शामिल था.

आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

विकास ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थाने में FIR नंबर 261/2026, दिनांक 3 नवंबर 2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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