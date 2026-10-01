भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में 406 रन का लक्ष्य हासिल कर कमाल कर दिया. लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने माना कि 400 से ज्यादा के टारगेट ने उन्हें भी दबाव में डाल दिया था. गिल ने कहा कि पिच या मैदान कैसा भी हो, 400 रन का पीछा करना आसान नहीं होता.
वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 405/7 रन बनाए. जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में 406/2 रन बनाकर मैच जीत लिया.
गिल ने मैच के बाद कहा कि पारी के ब्रेक में 400 रन बोर्ड पर देखकर थोड़ा दबाव था. भारत ने पावरप्ले के लिए 75-80 रन तक बिना विकेट गंवाए पहुंचने का लक्ष्य रखा था. टीम को पता था कि गेंद पुरानी होने के बाद बल्लेबाजी आसान होगी.
गिल ने बताया कि उनकी प्लानिंग 25 ओवर के आसपास 200-210 रन तक पहुंचने की थी, लेकिन भारत 230-240 रन तक पहुंच गया. इसके बाद दबाव भारत पर नहीं, वेस्टइंडीज पर था.
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शुरुआत में गेंदबाजी पर भी बोले गिल
कप्तान ने माना कि भारत ने पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जैसा पहले मैच में भी हुआ था. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने खुलकर रन बनाए और अच्छी बल्लेबाजी की.
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एक समय ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज 420-430 रन तक पहुंच सकता है. गिल ने कहा कि आखिरी ओवरों में भारत ने 20-30 रन रोककर मैच को कुछ हद तक वापस खींचा और यह टीम के लिए बोनस रहा.
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गुवाहाटी की गर्मी ने किया बेहाल
गिल ने गुवाहाटी की गर्मी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस समय शरीर के हर हिस्से में ऐंठन हो रही है. दोपहर में काफी गर्मी थी और जब भारत ने 13 ओवर तक फील्डिंग की, तो ऐसा लग रहा था जैसे टीम 25 ओवर से फील्डिंग कर रही हो.
जिन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें मिल सकता है चांस
गिल ने संकेत दिया कि सीरीज में अब तक बल्लेबाजी या गेंदबाजी का मौका नहीं पाने वाले खिलाड़ियों को अगला मौका मिल सकता है. उन्होंने कहा कि टीम आदर्श रूप से ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी और देखा जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन टीम के लिए सही रहता है.
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रोहित ने 35वें शतक पर खोला सेलिब्रेशन का राज
वहीं रोहित शर्मा ने इस मैच में अपना 35वां ODI शतक लगाया. 101 रन की पारी के बाद उन्होंने उछलते हुए सेलिब्रेशन किया. सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन के अलग-अलग मतलब निकाले जाने लगे, लेकिन रोहित ने कहा कि वह इसे अपने तक ही रखना चाहते हैं.
रोहित ने कहा कि कुछ चीजें सिर्फ आपके साथ रहने के लिए होती हैं और उन्हें साझा नहीं किया जाता. हालांकि, उन्होंने इतना जरूर बताया कि रवींद्र जडेजा चाहते थे कि वह स्लाइड और जंप करके सेलिब्रेट करें. रोहित ने कहा कि 50 ओवर फील्डिंग करने और इतनी बल्लेबाजी के बाद वह ऐसा करने वाले नहीं थे.
गिल के साथ साझेदारी पर रोहित ने क्या कहा?
रोहित ने कहा कि विकेट अच्छा था और दोनों का ध्यान बल्लेबाजी जारी रखने पर था. वे स्कोरबोर्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे थे, बल्कि गेंद की मेरिट के हिसाब से खेल रहे थे और साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे.
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उन्होंने गिल की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि वह शानदार थे और अपनी बल्लेबाजी पर पूरी तरह कंट्रोल में थे. रोहित ने गिल के नाबाद रहने को भी शानदार बताया.
रोहित के मुताबिक, ऐसे मौके पर एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होता है और खुद को बार-बार समझाना पड़ता है कि विकेट नहीं गंवाना है. उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया. टीम को पता था कि पिच अच्छी है और टॉप ऑर्डर से बड़े रन चाहिए. भारत को ऊपर से बड़ी साझेदारी मिली और उसी ने मैच लगभग पक्का कर दिया.