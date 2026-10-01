बाइक रोकी तो 9 किलो गांजा मिला, कार में 100 और गाड़ी में 263 KG... तेलंगाना में पकड़ी गई 1.82 करोड़ की खेप!

बाइक रोकी तो 9 किलो गांजा मिला. लगा, मामला इतना ही है. लेकिन तभी पीछे आ रही एक कार पर नजर पड़ी. कार खुली तो 100 किलो गांजा निकला. पूछताछ हुई तो कहानी एक और गाड़ी तक पहुंच गई. जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 263.2 किलो गांजा मिला. एक कार्रवाई के बीच 372.2 किलो गांजा मिला. तेलंगाना में हुई इस कार्रवाई में ओडिशा के चार लोगों को पकड़ा गया है. बरामद गांजे की कीमत 1.82 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

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ये कहानी भद्राचलम की है. यहां वीरभद्र फंक्शन हॉल के पास एक्साइज और डीटीएफ की टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक को रोका गया. बाइक सवार की तलाशी ली गई तो करीब 9 किलो गांजा मिला. बाइक सवार का नाम दिवाकर मंडल बताया गया. टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

अधिकारियों को शक हुआ कि बाइक के पीछे एक कार भी चल रही थी. टीम ने कार को भी रोक लिया. तलाशी हुई तो कार से करीब 100 किलो गांजा बरामद हुआ. कार चला रहे 22 साल के सुमन पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया. अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहां से आ रहा है और कहां ले जाया जा रहा है.

पूछताछ में आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने एक और कार्रवाई की. बताया गया कि गांजे की एक और खेप एक गाड़ी में लादकर महाराष्ट्र की तरफ ले जाई जा रही है. इसके बाद एक्साइज टीम ने खम्मम जिले के करुणागिरी इलाके में गाड़ी को रोक लिया. तलाशी ली गई तो उसमें 263.2 किलो गांजा मिला. गाड़ी के ड्राइवर राजशेखर मार्गी और क्लीनर ब्रिजान नासा को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों की उम्र 22 और 20 साल बताई गई है.

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इस तरह तीन कार्रवाइयों में कुल 372.2 किलो गांजा बरामद हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 1.82 करोड़ रुपये से ज्यादा है. पकड़े गए चारों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं. उनके पास से गांजे के अलावा एक बाइक, एक कार और एक गाड़ी भी जब्त की गई है.

अब एक्साइज विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि गांजा आखिर आया कहां से था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. महाराष्ट्र का नाम सामने आने के बाद जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि क्या यह खेप किसी बड़े सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा थी. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की जानकारी जुटाई जा रही है. टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पूरी कार्रवाई में कोठागुडेम और भद्राचलम डीटीएफ के साथ खम्मम एक्साइज टीम शामिल रही. फिलहाल इस मामले में चार लोग गिरफ्तार हैं और तीन वाहन जब्त किए गए हैं.

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