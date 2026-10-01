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फटी-पुरानी चादरों को ना समझें बेकार! घर में 7 तरीकों से करें इस्तेमाल, बचेंगे पैसे

How To Reuse Old Torn Bedsheets: पुरानी और फटी बेडशीट को बेकार समझकर फेंकने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी समझदारी से इन्हें घर के कई कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. पुरानी चादर से कुशन कवर, कपड़े का बैग, सफाई के कपड़े, पिकनिक मैट, फर्नीचर कवर समेत 7 काम की चीजें बनाई जा सकती हैं. जानिए पुराने कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करने के ये आसान और बजट-फ्रेंडली तरीके.

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पुरानी चादरों का इस्तेमाल आप किचन से लेकर डस्टिंग करने तक के कपड़े बना सकते हैं. (Photo: ITG)
पुरानी चादरों का इस्तेमाल आप किचन से लेकर डस्टिंग करने तक के कपड़े बना सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Old And Torn Out Bedsheets: घर की अलमारी खोलते ही कोई न कोई ऐसी पुरानी बेडशीट जरूर मिल जाती है, जिसका रंग फीका पड़ चुका होता है या किनारे से थोड़ी खराब हो गई होती है. इन फीकी पड़ी और फटी चादरों को बेड पर बिछाने का मन नहीं करता है. ऐसे में ज्यादातर लोग उसे पोछे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर सीधा बिना सोचे-समझे कूड़ेदान में फेंककर बात खत्म कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पुरानी चादरें आपके बहुत काम आ सकती हैं?

अगर चादर पूरी तरह फटकर बेकार नहीं हुई है, तो उसे फेंकने की बजाय कई काम की चीजों में बदला जा सकता है. इससे घर में पड़े पुराने कपड़े का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाएगा और छोटी-छोटी चीजों के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत भी कम पड़ेगी. आइए जानते हैं फटी-पुरानी चादरों को किस-किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

1. पुराने कपड़े से बनाएं खूबसूरत कुशन कवर: अगर चादर का प्रिंट या डिजाइन अभी भी अच्छा है, तो इसे काटकर कुशन कवर बनाया जा सकता है. इसके लिए कुशन के साइज के हिसाब से कपड़ा काटें और किनारों को सिल दें. सिलाई नहीं आती तो कपड़े के किनारों को फैब्रिक ग्लू की मदद से भी चिपकाया जा सकता है. इस तरह बिना नए कवर खरीदे सोफे या बेड का लुक भी बदला जा सकता है.

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2. बनाएं कपड़े का बैग: पुरानी कॉटन की चादर से हल्का लेकिन काम का बैग तैयार किया जा सकता है. इसे सब्जियां, किराने का सामान या घर की छोटी-मोटी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो साधारण ही कपड़े की थैली बनाएं या ऊपर डोरी लगाकर इसे ड्रॉस्ट्रिंग बैग का रूप दे दें. इससे पुराने कपड़े का इस्तेमाल होगा और बार-बार प्लास्टिक की थैलियां लेने की जरूरत भी कम होगी.

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3. सफाई के लिए बनाएं अलग-अलग कपड़े: पुरानी बेडशीट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सफाई के कपड़े बनाए जा सकते हैं. लेकिन इन्हें एक ही काम में इस्तेमाल करने के बजाय अलग-अलग रखें. जैसे एक सेट धूल साफ करने के लिए, दूसरा शीशे और कांच के लिए और तीसरा रसोई में पानी या दूसरी चीजें साफ करने के लिए रखा जा सकता है.  

4. पार्क या गार्डन के लिए बनाएं बिछाने वाली चादर: अगर चादर ज्यादा पतली नहीं है, तो उसे पार्क, गार्डन या पिकनिक के दौरान नीचे बिछाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. पेड़ के नीचे बैठना हो या घर की बालकनी में कुछ देर आराम करना हो, पुरानी चादर इसके लिए काफी काम आ सकती है. गंदी होने पर इसे आसानी से धो भी सकते हैं.

5. फर्नीचर और सामान को धूल से बचाएं: घर में कोई ऐसा फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसका रोज इस्तेमाल नहीं होता? तो उसे धूल से बचाने के लिए पुरानी बेडशीट सबसे आसान कवर बन सकती है. घर में पेंटिंग या रिपेयर का काम चल रहा हो, तब भी फर्नीचर पर पुरानी चादर डालकर उसे धूल और गंदगी से बचाया जा सकता है.

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6. पौधों को सहारा देने के काम आएगा कपड़ा: अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो पुरानी पतली कॉटन बेडशीट को छोटे-छोटे स्ट्रिप्स में काट लें. इनका इस्तेमाल टमाटर की बेल, छोटे पौधों या सपोर्ट की जरूरत वाले पौधों को सहारा देने के लिए किया जा सकता है. कपड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए पौधे के तने पर खुरदरी रस्सी की तरह रगड़ पड़ने का खतरा कम रहता है. बड़े टुकड़े को छोटे पौधों को तेज धूप या हल्की ठंड से बचाने के लिए कवर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

7. पालतू जानवरों के लिए बनाएं सॉफ्ट बेड लाइनर: अगर घर में डॉग या कैट है तो पुरानी चादर उसके बेड के लिए लाइनर का काम कर सकती है. चादर को कुछ परतों में मोड़कर उसके सोने की जगह पर बिछा दें. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गंदा होने पर इसे आसानी से निकालकर धो सकते हैं. खासकर जिन घरों में पालतू जानवर के बाल या मिट्टी की वजह से बेड जल्दी गंदा होता है, वहां ये काफी काम आ सकता है.

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