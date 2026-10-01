Optical Illusion: एक के अंदर छिपी हैं कई बिल्लियां! क्या आप तस्वीर में सभी को गिन सकते हैं?

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसमें छिपा है एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन. तस्वीर में एक बड़ी बिल्ली सबसे आगे दिखाई दे रही है और उसके पीछे एक के बाद एक कई छोटी बिल्लियां नजर आ रही हैं. पहली नजर में आपको लग सकता है कि तस्वीर में सिर्फ एक या दो बिल्लियां हैं. लेकिन जैसे-जैसे आप ध्यान से नीचे की तरफ देखते हैं, आपको एक के पीछे एक कई बिल्लियों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं.

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इस तस्वीर की खास बात यह है कि बड़ी बिल्ली के शरीर और उसके सामने मौजूद छोटी बिल्लियों को इस तरह सजाया गया है कि सभी एक-दूसरे के अंदर छिपी हुई नजर आती हैं. यही चीज इस तस्वीर को एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन बना देती है.

कितनी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं?

अब जरा तस्वीर को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखिए. सबसे पहले बड़ी बिल्ली का चेहरा दिखाई देता है. उसके बाद उसके नीचे दूसरी बिल्ली, फिर तीसरी और उसके बाद लगातार कई छोटी बिल्लियां नजर आती हैं. जैसे-जैसे बिल्लियों का आकार छोटा होता जाता है, उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होने लगता है. खासकर नीचे की तरफ मौजूद छोटी बिल्लियों पर नजर डालने के लिए तस्वीर को ध्यान से देखना पड़ेगा.

आंखों को क्यों कन्फ्यूज करती है तस्वीर?

हमारी आंखें किसी तस्वीर को देखते समय सबसे पहले उसके बड़े और साफ हिस्से पर ध्यान देती हैं. इसलिए इस तस्वीर में सबसे बड़ी बिल्ली तुरंत नजर आ जाती है. लेकिन उसके बाद छोटी होती जाती बिल्लियों को पहचानने के लिए हमारी नजर को बार-बार नीचे ले जाना पड़ता है. यही वजह है कि पहली नजर में कई बिल्लियां छूट सकती हैं. यानी तस्वीर में कोई बिल्ली गायब नहीं है, बस उनका आकार लगातार छोटा होता जा रहा है.

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अब आपकी बारी एक बार बिना किसी की मदद लिए पूरी तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कुल कितनी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं. पहली बार में जो संख्या आपके दिमाग में आए, उसे याद रखिए. फिर दोबारा तस्वीर को ऊपर से नीचे तक देखिए. हो सकता है कि दूसरी बार आपको 8 बिल्लियां दिखाई दे जाएं.

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