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IND vs PAK: पिछली बार भारत या पाकिस्तान किसका बजा था डंका? महिला एशिया कप में किसने मारी थी बाजी! फिर होगा महामुकाबला

IND vs PAK Today Match: भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप में एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है. दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेगी.

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महिला एशिया कप में भारत-पाक की टक्कर. (PHOTO: ACC/X)
महिला एशिया कप में भारत-पाक की टक्कर. (PHOTO: ACC/X)

IND vs PAK Today Match: दुबई में महिला टी20 एशिया कप का रोमांच चरम पर है. क्रिकेट फैन्स की नजरें एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर मैच पर टिकी हुई है. भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार यानी 5 सितंबर को एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम धमाकेदार फॉर्म में है. अपने शुरुआती दोनों मैच एकतरफा जीतकर टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल में एंट्री मार चुकी है. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपने पहले मैच में थाईलैंड को 35 रन से हराकर जीत के साथ शुरुआत की है. 

ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. फैन्स टीवी के सामने चिपकने को तैयार हैं. आप इस हाई-वोल्टेज मैच को आज रात 8 बजे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मैच की सारी तैयारियां की जा चुकी है.

साल 2022 में पाकिस्तान ने किया था उलटफेर

वैसे अगर हम दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो टीम इंडिया हमेशा से पाकिस्तान पर भारी पड़ी है. हालांकि, साल 2022 में पाकिस्तान ने जरूर एक बार उलटफेर करते हुए भारत को 13 रनों से हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया.        

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पिछली बार क्या हुआ था?

इन दोनों टीमों की पिछली टक्कर साल 2024 के एशिया कप में श्रीलंका के दांबुला में हुई थी. उस मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह धोया था और 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की थी. कमाल की बात ये थी कि भारत ने 35 गेंदें बचने से पहले ही मैच खत्म कर दिया था.

पाकिस्तानी बैटिंग का निकला था दम

पिछली बार एशिया कप मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया. भारतीय गेंदबाजों के आगे पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 108 रनों पर ही ढेर हो गई. तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर की बाउंसर और शॉर्ट गेंदों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे. रही-सही कसर रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने पूरी कर दी. पाकिस्तान की तरफ से सिदरा अमीन ही सबसे ज्यादा (25 रन) बना पाई थीं.

शेफाली और मंधाना का आया था तूफान

109 रनों के छोटे से टारगेट का पीछा करना टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ का खेल साबित हुआ. भारतीय ओपनिंग जोड़ी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए ही 85 रन ठोक डाले और टीम को आसानी से जीत की दहलीज पार करा दी.

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