80 करोड़ पार 'हनुमान अंश', गांव में दर-दर भटककर डायरेक्टर ने जमा की भीड़, सामने आया Video

छोटे बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' की चमत्कारी कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है. आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटे बजट में बनी फिल्म के लिए मेकर्स ने गांव में दर-दर भटककर भीड़ जमा की थी.

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फिल्म के लिए कैसे जुटाई भीड़?

'हनुमान अंश' के मेकर्स का एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी गांव में दर-दर भटककर लोगों की भीड़ जमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

गांव की गलियों में विशाल हाथ में माइक लेकर लोगों को फिल्म के सेट पर आने की रिक्वेस्ट करते दिखे. वीडियो में वो कहते सुने जा सकते हैं- नमस्कार...सभी को राम-राम. आपके गांव परसोंजा में... हम सभी एक फिल्म बना रहे हैं. फिल्म के एक सीन में हमें बड़े बूढ़े, कुर्ता पायजामा, धोती-कुर्ते में लोगों की जरूरत है. महिलाएं भी अगर आना चाहें तो वो भी साड़ियों में आ सकती हैं. अगर आप सफेद कुर्ता-पायजामा पहनकर शूटिंग के लिए आ सकते हैं, तो जरूर आएं.

The story behind the cinema screen of Hanuman Ansh will blow your mind 🤯



This is how Vishal Chaturvedi used to call villagers in the background to show a crowd. pic.twitter.com/GdgKp1Cbs7 — Chota Don (@choga_don) September 4, 2026

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वीडियो में मेकर्स गांव में लोगों के घर-घर जाकर फिल्म के लिए भीड़ में जमा करते हुए साफ नजर आ रहे हैं. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सादगी से मेकर्स ने 'हनुमान अंश' जैसी खूबसूरत फिल्म को बनाया है. यही वजह है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छू रही है.

बॉक्स पर रचा इतिहास

'हनुमान अंश' के कलेक्शन की बात करें तो sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 29वें दिन 82.88Cr की कमाई की है. वहीं फिल्म की ग्रॉस कमाई करीब 97.77 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है. मतलब फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बहुत करीब है.

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