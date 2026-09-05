Kal Ka Rashifal 6 September 2026: सिंह राशि वालों को करियर-व्यापार में लाभ, जानें कल कैसा होगा आपका दिन

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है. महत्वपूर्ण कामों में तेजी आएगी और आप अपनी बात खुलकर सामने रखेंगे. नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. संदेशों और सूचनाओं का आदान-प्रदान भी बढ़ेगा. करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है. भाई-बहनों और करीबी लोगों के साथ संबंध मजबूत करने का मौका मिलेगा. दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश सफल रह सकती है.

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शुभ अंक: 1, 6, 7 और 9

शुभ रंग: चिली रेड

उपाय: सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. आलस्य से बचें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए वाणिज्य और व्यापार से जुड़े मामलों में दिन अच्छा रह सकता है. आपके काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और आपसी तालमेल बेहतर होगा. आपके व्यवहार और वाणी में सहजता बनी रहेगी. मान-सम्मान बढ़ सकता है. जरूरी कामों को गति देने में सफलता मिलेगी. योजनाओं पर तेजी से काम करने का अवसर मिलेगा. लाभ में बढ़ोतरी के संकेत हैं. हालांकि विनम्रता और विवेक बनाए रखना जरूरी होगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: श्वेत

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. लोगों के साथ सहयोग बढ़ाएं.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को कल लोगों से सकारात्मक मुलाकात के अवसर मिलेंगे. कोई अच्छा प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है. आप अपनी प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता के दम पर कामकाज में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. कार्यक्षमता और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास सफल हो सकता है. आधुनिक तकनीक या नए विषयों से जुड़े काम गति पकड़ सकते हैं. सौदे और समझौते आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक परिणाम दे सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 4, 6 और 7

शुभ रंग: अखरोट समान

उपाय: सूर्यदेव को जल दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. विनम्रता बनाए रखें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को कल आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी. निवेश और लेनदेन में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है. कुछ काम अपेक्षा के मुताबिक जल्दी पूरे नहीं होंगे और लंबित रह सकते हैं. बिना तैयारी यात्रा करने से बचना बेहतर होगा. करियर और कारोबार के मामलों में सतर्क रहें. अनुबंध या समझौते करते समय नियम-कायदों को अच्छी तरह समझ लें. विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें. न्यायिक मामलों में भी लापरवाही न करें.

शुभ अंक: 1, 2, 6 और 7

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. जरूरतमंदों की मदद और दान बढ़ाएं.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए करियर और व्यापार के लिहाज से दिन सकारात्मक रह सकता है. व्यावसायिक योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी. वांछित लाभ मिलने की स्थिति बन सकती है. पेशेवर चर्चाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और वरिष्ठों का भरोसा जीतने का अवसर रहेगा. पैतृक मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. अपनी कला और कौशल का इस्तेमाल करके उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: माणिक्य के समान

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. काम में पहल बनाए रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को कार्य और व्यापार में धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए. लाभ की स्थिति बनी रह सकती है. पेशेवर संबंध मजबूत होंगे और कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है. आप अपनी तैयारी और कौशल के दम पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. वरिष्ठों का साथ मिलेगा. पेशेवर लोगों से संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा. प्रबंधन क्षमता का सही इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पैतृक कामों में भी भागीदारी हो सकती है.

शुभ अंक: 1, 5, 6 और 7

शुभ रंग: पिस्ता कलर

उपाय: सूर्यदेव को जल दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. विनय और विवेक बढ़ाएं.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए कल भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. आप सहजता के साथ अपने काम पूरे करने की कोशिश करेंगे. पुराने संपर्कों का फायदा मिल सकता है. अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा. आस्था और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है. स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रह सकता है. जोखिम वाले कामों से बचना जरूरी होगा. शासन-प्रशासन से जुड़े कामों में प्रगति हो सकती है. करियर और कारोबार में आपका प्रभाव बना रहेगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. अपनी सोच को बड़ा रखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन सामान्य रह सकता है. काम और कारोबार में दबाव महसूस हो सकता है. ऐसे समय में परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. जरूरी बातों को नजरअंदाज न करें. अपनों के साथ भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. जिम्मेदारियों को धैर्य के साथ पूरा करें. बातचीत में संयम रखें और किसी विवाद में पड़ने से बचें.

शुभ अंक: 1, 6, 7 और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

उपाय: सूर्यदेव को जल दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. व्यवहार में सरलता बनाए रखें.

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए कल टीमवर्क काफी महत्वपूर्ण रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में मिलकर किए गए प्रयासों से सफलता मिल सकती है. उद्योग और कारोबार में तेजी आएगी. करीबी लोगों का सहयोग बना रहेगा. कार्य क्षमता बेहतर होगी और आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो सकता है. भूमि और भवन से जुड़े मामलों में भी गति आ सकती है. नेतृत्व क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. हालांकि जोखिम वाले कामों से दूरी रखना बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. साझा कार्यों को बढ़ावा दें.

मकर राशि

मकर राशि वालों को पेशेवर मामलों में धैर्य बनाए रखना होगा. कामकाज में मजबूती आएगी, लेकिन परिणाम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. सहयोगियों और समकक्षों का समर्थन मिल सकता है. आपकी कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. कला और कौशल के जरिए अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा. विरोधियों से सतर्क रहें. अनावश्यक बहस में पड़ने से बचें. स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी होगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: रस्ट

उपाय: सूर्यदेव को जल दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. सेवाभाव बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों का मनोबल कल मजबूत रहेगा. साथियों के सहयोग से उत्साह बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में आप पहल कर सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने का अवसर मिलेगा. करीबी लोगों के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. हालांकि मन की बात कहने में कुछ संकोच रह सकता है. बातचीत में स्पष्टता रखें. खानपान को सात्विक और संतुलित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

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शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: गेहुँआ

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. प्रियजनों से मुलाकात बढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए कल परिवार और करीबी रिश्ते महत्वपूर्ण रहेंगे. अपनों के साथ मिलकर रहने और आपसी नजदीकी बढ़ाने पर जोर दें. स्वार्थ और संकीर्ण सोच से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. कामकाज में सक्रियता रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति सहज रह सकती है. हालांकि भावुक होकर कोई फैसला न लें. परिवार में उलझन पैदा करने वाली परिस्थितियों से दूरी रखें. सुख-सुविधाओं पर खर्च करते समय संतुलन बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 6 और 7

शुभ रंग: सनराइज

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें. वाद-विवाद से बचें.

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