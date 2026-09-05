scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले साले की हत्या, फिर रात में ससुराल में मचाया कत्लेआम... ग्रामीणों ने आरोपी दामाद को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

फतेहपुर में एक दामाद ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया. बड़े साले राजू की हत्या कर शव नहर में फेंकने के बाद आरोपी पवन ससुराल पहुंचा और रात में सो रहे तीन भांजों समेत पांच लोगों पर तलवार से हमला कर दिया. ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अब राजू का शव बरामद किया है.

Advertisement
X
फतेहपुर में दामाद का खौफनाक खेल.(Photo: Screengrab)
फतेहपुर में दामाद का खौफनाक खेल.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सिरफिरे दामाद ने रिश्तों को तार-तार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया. पहले उसने अपने 55 वर्षीय बड़े साले राजू की हत्या की और शव को नहर में फेंक दिया. इसके बाद वह अपनी ससुराल पहुंचा और रात के अंधेरे में सो रहे परिवार के लोगों पर तलवार से हमला बोल दिया. अचानक हुए इस हमले से घर में चीख-पुकार मच गई.

मामला ओंग थाना क्षेत्र के आशापुर गांव निवासी पवन कुमार से जुड़ा है, जो बुधवार को अपनी ससुराल बीकमपुर पहुंचा था. पुलिस के मुताबिक, शाम करीब पांच बजे पवन अपने बड़े साले राजू को उसके बेटे की शादी के लिए लड़की दिखाने की बात कहकर अपने साथ ले गया था. कुछ घंटे बाद वह अकेला वापस लौटा. राजू के बेटों ने पिता के बारे में पूछा तो पवन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: कूकर से पत्नी का सिर फोड़ा, बाथटब में डुबोया, फिर लाश के पास खूब रोया पति! फतेहपुर में शालिनी हत्याकांड का पर्दाफाश

सम्बंधित ख़बरें

Man dies after being beaten by attacker Pawan (center)
सिरफिरे दामाद का ससुराल में खूनी तांडव, 5 लोगों पर तलवार से हमला
फतेहपुर के कई इलाकों में जलभराव से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामान करना पड़ रहा है. (Photo-ITG)
यूपी: फतेहपुर में बारिश से भारी आफत! 67 मकान तहस-नहस, 3 की मौत
Relationship in Fatehpur that began with a love marriage ends in murder (Photo- ITG)
कूकर से पत्नी का सिर फोड़ा, बाथटब में डुबोया, लाश के पास खूब रोया पति!
नाले का कब्ज़ा हटाने पहुंचे लेखपाल पर हमला, ऐसे हुई FIR
महिला ने लेखपाल पर चलाई चप्पल. (Photo: Screengrab)
'जेल भिजवाकर नौकरी ले लूंगी...' लेखपाल पर महिलाओं ने चप्पल चला दी

पवन ने परिजनों से कहा कि राजू गांव में ही हैं और सुबह सभी लोग लड़की देखने जाएंगे. इसके बाद उसने परिवार के साथ खाना खाया और चारपाई पर जाकर सो गया. लेकिन रात करीब दो बजे उसने अचानक तलवार उठाई और सो रहे राजू के तीन बेटों पर हमला कर दिया. इस हमले में 20 वर्षीय गोरे, 23 वर्षीय प्रदीप और 25 वर्षीय खाटू उर्फ राजकरन गंभीर रूप से घायल हो गए.

Advertisement

सोते परिवार पर तलवार से हमला

हमले की आवाज और घायलों की चीख सुनकर राजू का छोटा भाई 40 वर्षीय राजेश और उसकी 37 वर्षीय पत्नी बुद्धा भी बाहर निकल आए. पवन ने उन दोनों पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया. कुछ ही देर में पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई. वारदात की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए.

ग्रामीणों ने आरोपी पवन को घेर लिया और उसे पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी. मारपीट के दौरान पवन की मौत हो गई. इस तरह जिस ससुराल में वह खूनी हमला करने पहुंचा था, वहीं परिजनों और ग्रामीणों की पिटाई में उसकी जान चली गई.

तलवार के हमले में घायल सभी लोगों की हालत गंभीर बताई गई है. घायलों को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना के बाद बीकमपुर गांव में तनाव और दहशत का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों से जुड़ी घटनाओं की कड़ियां जोड़ रही है.

नहर में मिला लापता राजू का शव

इसी बीच पुलिस ने लापता चल रहे राजू का शव कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुरादीपुर नहर से बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक, पवन ने ही राजू की हत्या करने के बाद शव नहर में फेंका था. शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Advertisement

सीओ बिंदकी प्रियांक जैन ने बताया कि लापता राजू का शव कल्याणपुर थाना क्षेत्र की मुरादीपुर नहर में मिला है. उनके मुताबिक, शव के गले और हाथ पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत की वजह और चोटों की स्थिति की पुष्टि हो सके.

पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि आखिर पवन ने अपने बड़े साले राजू की हत्या क्यों की और इसके बाद ससुराल में परिवार के लोगों पर हमला करने की वजह क्या थी. फिलहाल राजू की हत्या और उसके शव को नहर में फेंकने की घटना के साथ ससुराल में हुए हमले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बुर्ज खलीफा की 80वीं मंजिल पर रहने वालों की कैसी होती है जिंदगी? |
    सहारनपुर में गरजा पीली पंजा, कलेक्टरेट में बनी अवैध मस्ज‍िद की ध्वस्त |
    जॉइनिंग से पहले ऑफर लेटर में कैंडिडेट चेक नहीं करते हैं ये तीन चीजें, आगे चलकर हो सकती है प्रॉब्लम   |
    Kal Ka Rashifal 6 September 2026: सिंह राशि वालों को करियर-व्यापार में लाभ, जानें कल कैसा होगा आपका दिन |
    700 KG टिश्यू पेपर, 22 फीट के बप्पा और 1 लाख भक्त... सूरत में चल रही गणेश उत्सव की अनोखी तैयारी |
    'स्वतंत्र भारद्वाज ने मेरे नाम का म‍िसयूज क‍िया', बोले च‍िराग पासवान |
    How to Reuse Leftover Tiles: पुरानी और बची हुई टाइल्स को न समझें कबाड़, इन 7 शानदार तरीकों से करें रीयूज, कम बजट में घर दिखेगा लग्जरी |
    नेपाल में चमत्कार: मलबे में 10 द‍िन से फंसा इंजीन‍ियर आया बाहर, देखें |
    दलीप ट्रॉफी फाइनल में गदर काटेंगे वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद सिराज-देवदत्त पडिक्कल की भी एंट्री, केएल राहुल को आराम |
    अगस्त में इन कंपनियों की हुई बल्ले-बल्ले, 509% तक बढ़ी सेल्स, ये हैं टॉप-10 EV ब्रांड
    Advertisement