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सम्राट-चिराग के साथ तस्वीर, 15 अगस्त का निमंत्रण पत्र... स्वतंत्र भारद्वाज के सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट्स

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान हुई मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है.

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स्वतंत्र भारद्वाज की सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट (Photo: ITG)
स्वतंत्र भारद्वाज की सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट (Photo: ITG)

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रोटेस्ट के दौरान मारपीट की घटना हुई थी. यह मामला इन दिनों फिर से गर्म हो गया है. संजय आजाद के साथ मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी, एससी-एसटी एक्ट लगाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर एक दिन पहले पीड़ित की बेटी निशु आजाद को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे थे. दिल्ली पुलिस ने अब आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग भी थाने पहुंचे और केस में लगाई गई धाराओं, गिरफ्तारी को गलत बताते हुए प्रोटेस्ट किया. चर्चा में आए स्वतंत्र भारद्वाज के सोशल मीडिया हैंडल्स और पोस्ट भी चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर खुद को हिंदुत्ववादी बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को फॉलो करने वालों की संख्या लाखों में है. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही बहुत सक्रिय था.

स्वतंत्र की सोशल मीडिया प्रोफाइल जंतर-मंतर पर मारपीट की घटना के बहुत पहले से ही भड़काऊ पोस्ट, राजनेताओं के साथ करीबी दिखाने वाली तस्वीरों और विवादित बयानों वाली पोस्ट से भरी पड़ी है. 22 साल का सौरभ भारद्वाज सोशल मीडिया पर खुद को सनातनी योद्धा बताता है. स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी उस इंटरव्यू का वीडियो वायरल होने के बाद हुई, जिसमें वह कथित तौर पर दावा करता सुनाई दे रहा है कि उसने संजय कुमार का सिर फोड़ दिया था.

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इस इंटरव्यू में स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि संजय कुमार को इतनी चोट लगी थी कि 60 टांके लगाने पड़े. इसके बावजूद वह जेल जाने से बच गया. स्वतंत्र भारद्वाज की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर गौर करें तो ये उसकी ओर से बनाई गई सोशल मीडिया इमेज के अनुरूप ही नजर आता है. स्वतंत्र के फेसबुक पेज पर करीब 3 लाख 27 हजार फॉलोअर्स हैं. पुलिस की गिरफ्त में आने से ठीक पहले स्वतंत्र ने एक्स पर ट्रेंड कर रहे अपने नाम का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था.

यह स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए स्वतंत्र ने लिखा- लव यू ऑल विरोधी. इस पेज पर हिंदुत्व, गोरक्षा और सरकार के आलोचकों पर हमले से जुड़ी पोस्ट के साथ नेताओं और सरकारी कार्यक्रमों में मौजूदगी की तस्वीरें हैं. स्वतंत्र के फेसबुक पेज पर सनातनी हीरो और गौरक्षक जैसे हैशटैग के साथ 15 अगस्त को लालकिले की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं. रक्षा मंत्रालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए अपने नाम से जारी निमंत्रण पत्र भी स्वतंत्र ने पोस्ट किया है.

स्वतंत्र भारद्वाज ने 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के लिए मिले निमंत्रण पत्र की तस्वीरें पोस्ट करने के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ भी तस्वीरें शेयर की हैं. स्वतंत्र ने इंस्टाग्राम पर अपनी कलाई में कड़ा पहने हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसके साथ लिखा था- फील द पावर!. इस तस्वीर वाले सोशल मीडिया पोस्ट को दिल्ली पुलिस के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है.

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दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि संजय कुमार को किसी हथियार से नहीं, बल्कि कड़े से चोट लगी थी. चिराग पासवान ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज ने उनके और अन्य नेताओं के नाम का दुरुपयोग किया है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने, कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने यह भी कहा था कि परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं एआई से बनाई तस्वीरें

स्वतंत्र भारद्वाज ने कई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनको देखकर ही लग रहा है कि ये एआई से बनाई गई होंगी. किसी तस्वीर में वह बुर्का पहने महिलाओं के साथ नजर आ रहा है तो वहीं किसी में एक व्यक्ति की खून से सड़ी ठुड्डी पकड़े नजर आ रहा है. इंस्टाग्राम पर भी स्वतंत्र भारद्वाज के एक लाख 84 हजार फॉलोअर्स थे. उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अब निष्क्रिय हो गया है. एक्स पर स्वतंत्र के 6400 से अधिक फॉलोअर्स हैं.
 

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