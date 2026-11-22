How to Make Mutton Paya Sorba: सर्दियों में जब ठंडी हवा चलती है, तो कुछ गर्म और स्वाद से भरपूर पीने का मन करता है. ऐसे में चाय-कॉफी के अलावा मटन पाया शोरबा भी एक अच्छा ऑप्शन है. यह मटन के पैरों यानी पाए से तैयार होने वाला शोरबा है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसमें हड्डियों, मसालों और प्याज-लहसुन का स्वाद धीरे-धीरे घुलता है, जिससे शोरबा काफी टेस्टी बनता है.

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मटन पाया शोरबा कई जगह सुबह के नाश्ते या रात के खाने में भी पसंद किया जाता है. इसे घर पर सही तरीके से बनाया जाए, तो इसका स्वाद किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लगता. खास बात यह है कि इसे बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाए जितनी देर धीमी आंच पर पकेंगे, शोरबा उतना ही स्वाद और गाढ़ापन देगा. आइए जानते हैं घर पर मटन पाया शोरबा बनाने की आसान रेसिपी.

मटन पाया शोरबा बनाने के लिए सामग्री

मटन के पाए- 4

प्याज- 2 बड़े (बारीक कटे)

अदरक-लहसुन का पेस्ट- 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च- 2

साबुत काली मिर्च- 8-10

लौंग- 4

दालचीनी- 1 छोटा टुकड़ा

तेजपत्ता- 2

जीरा- 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच

हल्दी- आधा छोटा चम्मच

नमक- स्वादानुसार

तेल या घी- 2 बड़े चम्मच

पानी- जरूरत के अनुसार

हरा धनिया- सजाने के लिए

नींबू- स्वाद के लिए

मटन पाया शोरबा बनाने का आसान तरीका

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सबसे पहले मटन के पाए को अच्छी तरह धो लें. इनमें गंदगी या बाल हों, तो उन्हें साफ करना जरूरी है. इसके बाद पाए को गर्म पानी में डालकर कुछ मिनट उबालें और उस पानी को निकाल दें. इससे पाए साफ हो जाएंगे और उनकी महक भी कम होगी. कुकर में तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता डालकर हल्का भूनें. अब बारीक कटे प्याज डालें और सुनहरा होने तक पकाएं. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भून लें. अब कुकर में साफ किए हुए पाए डालें. साथ में हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. कुछ मिनट भूनने के बाद इसमें पर्याप्त पानी डालें, ताकि पाए पूरी तरह डूब जाएं. कुकर का ढक्कन बंद करके पाए को अच्छी तरह गलने तक पकाएं. इसमें समय लग सकता है, इसलिए बीच-बीच में पाए की नरमी जांचते रहें. अगर पाए अभी सख्त हैं, तो कुछ और सीटी लगाएं. शोरबा तैयार होने पर उसमें मसालों और पाए का स्वाद अच्छी तरह घुल चुका होगा. कुकर खोलकर शोरबा की मात्रा और गाढ़ापन देखें. अगर शोरबा ज्यादा गाढ़ा है, तो थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं. जरूरत हो तो नमक भी ठीक कर लें. ऊपर से हरा धनिया डालें और गर्मागर्म कटोरी में निकाल लें.

इस तरीके से करें सर्व

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मटन पाया शोरबा बनने के बाद सर्व करने से पहले नींबू निचोड़कर, अदरक के पतले टुकड़ों को डालकर गार्निश कर दीजिए. इसको आप गर्म रोटी के साथ परोस सकते हैं और सर्दियों में इसका गर्म और मसालेदार स्वाद खाने का मजा बढ़ा देता है.

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