कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीडियो गेम GTA 6 के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने 2016 की नोटबंदी को 'बिना ऑटो वाली ग्रैंड थेफ्ट' बताया. थरूर का यह मजाकिया कमेंट उस समय आया, जब वह गेम के नाम का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे. वीडियो में उनकी बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हंसने लगे.

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दरअसल, रॉकस्टार गेम्स का नया गेम 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6' (GTA 6) इन दिनों चर्चा में है. इसी गेम को लेकर बातचीत के दौरान थरूर ने कहा कि 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' नाम का अंग्रेजी में कोई खास मतलब नहीं निकलता. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पहले कभी वीडियो गेम नहीं खेला है.

GTA 6 के नाम पर थरूर ने ली चुटकी

वीडियो में थरूर कहते हैं कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का अंग्रेजी भाषा में कोई मतलब ही नहीं बनता. ग्रैंड थेफ्ट तो ठीक है, लेकिन ऑटो? मैंने पहले कभी वीडियो गेम नहीं खेला. इसके बाद वह कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस सरवाइव रहने की कोशिश कर रहा हूं. क्या हो रहा है? आप सब यह नया गेम खेल रहे हैं.

उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं. इसके बाद थरूर कहते हैं कि ओह माय गॉड! वह नोटबंदी तो बिना ऑटो वाली ग्रैंड थेफ्ट थी. दरअसल, GTA के नाम में 'ऑटो' शब्द का इस्तेमाल गाड़ियों से जुड़ा है. थरूर ने इसी शब्द को लेकर नोटबंदी पर तंज कस दिया.

GTA 6 ने कमाई के मामले में बनाया रिकॉर्ड

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इस बीच GTA 6 ने कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है. रॉकस्टार गेम्स की पैरेंट कंपनी टेक-टू इंटरएक्टिव के मुताबिक, गेम ने पहले दिन की बिक्री में 3.79 अरब डॉलर की कमाई की. कंपनी ने इसे मनोरंजन जगत का अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च बताया है. कंपनी के मुताबिक, रिलीज से पहले गेम की 3.25 करोड़ यूनिट बिक चुकी थीं. हालांकि, कंपनी ने कुल बिक्री हुई कॉपी की संख्या बताने से इनकार किया.

इसकी पहले दिन की कमाई ने कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया. वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने दुनियाभर में करीब 2.9 अरब डॉलर की कमाई की थी. वहीं, GTA 6 की पहले दिन की बिक्री इससे भी ज्यादा रही.

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13 साल बाद आया GTA सीरीज का नया गेम

GTA 6 को 19 नवंबर को लॉन्च किया गया. यह इस सीरीज का 13 साल बाद आया नया गेम है. इससे पहले GTA 5 साल 2013 में रिलीज हुआ था. नया गेम PlayStation 5 और Xbox Series X और S पर उपलब्ध है.

इस गेम की कहानी काल्पनिक जगह लियोनिडा में आगे बढ़ती है. इसमें जेसन और लूसिया नाम के दो किरदार हैं. दोनों अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते हैं. गेम को लेकर दुनिया भर में काफी उत्साह देखा जा रहा है. इसके लॉन्च के साथ ही गेमिंग की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है.

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