सोना-चांदी के दाम देश में धड़ाम हो गए हैं, तो विदेशी बाजारों में भी गोल्ड-सिल्वर में कोहराम मचा हुआ है. खासतौर पर चांदी की कीमत में दनादन गिरावट अपने निवेशकों के लिए बुरा सबक बन गई है. जहां मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 1 किलो चांदी का भाव अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से अब 2.71 लाख रुपये से ज्यादा कम हो गया है. तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी अपने जनवरी के हाई से 64% तक क्रैश हो चुकी है. आइए समझते हैं निवेशकों Silver Price Crash से इसमें निवेश करने वालों को कितना नुकसान हुआ है.

और पढ़ें

चांदी का भाव धड़ाधड़ धड़ाम

इस साल 2026 की शुरुआत में सोना-चांदी दोनों कीमती धातुएं अपने निवेशकों को मालामाल करती हुई नजर आ रही थीं, लेकिन फिर इनमें ऐसा क्रैश शुरू हुआ कि निवेश करने वाले कंगाल होते नजर आए. चांदी की शानदार तेजी इन्वेस्टर्स के लिए एक दर्दनाक सबक बनकर सामने आई. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 29 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 121.785 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची चांदी की कीमती बीते 19 नवंबर तक गिरकर 44.025 डॉलर प्रति औंस रह गई.

चांदी 64%, तो सोना 31% सस्ता

कॉमैक्स पर चांदी की कीमत में बीते दस महीने से भी कम समय में लगभग 63.9% का करेक्शन देखने को मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बारचार्ट के एनालिसिस में सामने आया है कि सपोर्टिव सप्लाई-डिमांड फंडामेंटल्स के बावजूद यह तेज गिरावट बिगड़ते इन्वेस्टर सेंटिमेंट, स्पेक्युलेटिव लिक्विडेशन और बढ़ी हुई वोलैटिलिटी की ओर इशारा करती है. सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि सोना भी जनवरी के अपने पीक से 31.5% तक क्रैश हो गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Crash: चांदी हाई से ₹2.71 लाख सस्ती, सोना 72000 रुपये सस्ता, दाम दनादन क्रैश

निवेशकों को नुकसान का गणित

अब बात करते हैं निवेशकों को हुए नुकसान के बारे में, खासकर उन निवेशकों को, जिन्होंने चांदी के पीक पर इसकी खरीदारी की थी, उनका निवेश बुरी तरह घटा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव के आधार पर कैलकुलेशन करें, तो अगर किसी ने जनवरी में $121.785 प्रति औंस के रिकॉर्ड प्राइस पर 10,000 डॉलर की चांदी खरीदी, तो उसे इस इन्वेस्टमेंट से लगभग 82.11 औंस मिली होगा. लेकिन अब इतनी होल्डिंग को वर्तमान के $44.025 प्रति औंस के हिसाब से देखें, तो इसकी कीमत लगभग $3,615 रह गई होगी. यानी उसे करीब $6,385 या लगभग 64% का नुकसान हुआ. ध्यान रहे कि इस गणित में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्स और करेंसी मूवमेंट शामिल नहीं हैं.

सप्लाई में कमी, फिर क्यों चांदी क्रैश?

सिल्वर इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि 2026 में दुनिया भर में चांदी की सप्लाई में 46.3 मिलियन औंस की कमी होगी, जबकि 2025 में यह 40.3 मिलियन औंस होगी. फिर भी, स्पेक्युलेटिव सेलिंग ने इन सपोर्टिव फंडामेंटल्स को पीछे छोड़ दिया है. बारचार्ट के मुताबिक, चांदी की मंथली हिस्टॉरिकल वोलैटिलिटी 51.42% तक पहुंच गई, जबकि सोने की 25.25% थी, जिससे चांदी लगभग दोगुनी वोलैटिलिटी वाली हो गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Silver Price Crash From High: चांदी को ये क्या हुआ? जनवरी के हाई से 60% टूटी... मिल रही ₹2.50 लाख सस्ती

अब निवेशक क्या करें?

सिल्वर ETF या फंड-ऑफ-फंड रखने वाले भारतीय निवेशकों के लिए, यह सुधार डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन्ड एलोकेशन और किसी एक कमोडिटी में ज्यादा एक्सपोजर से बचने के महत्व को दिखाता है. हालांकि, क्रैश होतीं सोना-चांदी कीमतें धीरे-धीरे पैसे जमा करने के मौके दे सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को और पैसा लगाने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता और निवेश की अवधि का अंदाजा लगा लेना चाहिए. सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़े इन्वेस्टमेंट नुकसान से उबरने के लिए बहुत ज्यादा मुनाफे की जरूरत होती है, इसलिए कैपिटल को बचाना उतना ही जरूरी है जितना रिटर्न का पीछा करना.

---- समाप्त ----