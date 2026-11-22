भारत और पाकिस्तान के बीच डीपी वर्ल्ड मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में आज बड़ा मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले का इंतजार फैन्स बेसब्री के साथ कर रहे हैं. इंडिया ए और पाकिस्तान शाहीन के खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है.



इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियों के साथ-साथ करोड़ों फैन्स की नजर दोहा के मौसम पर भी टिकी हुई है कि कहीं बारिश इस महामुकाबले का मजा किरकिरा न कर दे. यह धमाकेदार मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

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भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत दोपहर 3:30 बजे (स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे) होगी. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज दोहा का मौसम क्रिकेट के लिए पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है और फैन्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बारिश की संभावना न के बराबर है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिन के समय बारिश होने की आशंका महज 1 प्रतिशत है. यानी आसमान साफ रहेगा. फैन्स को पूरे 50 ओवर का मुकाबला बिना किसी रुकावट के देखने को मिल सकता है.

रविवार को दोहा में हल्की धुंधली धूप खिली रहने की उम्मीद है. दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है.

🎥 Focus in the eyes, Game faces on for Match 2️⃣ of #RisingStarsAsiaCup 🇮🇳 #TeamIndia https://t.co/qCIuYWH2Rz — BCCI (@BCCI) November 22, 2026

भले ही बारिश का कोई खतरा नहीं है, लेकिन दोपहर के वक्त होने वाली गर्मी और उमस खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा ले सकती है. स्थानीय समय के मुताबिक जब दोपहर 1 बजे मैच शुरू होगा, तब तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और पूरी दोपहर मौसम गर्म बना रहेगा. ऐसे में 50 ओवर के इस लंबे मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और फिटनेस बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

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जीत के रथ पर सवार हैं दोनों टीमें

इंडिया ए और पाकिस्तान शाहीन दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपने-अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर आ रही हैं. ऐसे में दोनों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. साफ मौसम और सूखे हालात को देखते हुए उम्मीद यही है कि आज दोहा के मैदान पर बल्ले और गेंद के बीच बिना किसी बाधा के एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जिसका क्रिकेट फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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