राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में रविवार को एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. यहां विदेशी पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति और पारंपरिक खेलों से रूबरू कराने के लिए देसी और विदेशी महिलाओं के बीच मटका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई. सिर पर पानी से भरा मटका रखकर दौड़ती महिलाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस मुकाबले में विदेशी महिलाओं ने भी पूरा दम लगाया, लेकिन देसी महिलाओं का अनुभव उन पर भारी पड़ा.

और पढ़ें

पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया. इनमें 6 विदेशी और 9 भारतीय महिलाएं शामिल थीं. सभी प्रतिभागियों ने सिर पर पानी से भरा मटका रखकर दौड़ लगाई. प्रतियोगिता के दौरान विदेशी पर्यटक भी इस अनूठे पारंपरिक खेल को देखकर रोमांचित नजर आए. आखिरकार चूरू की मीना चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया.

मटका दौड़ में प्रथम स्थान हासिल करने वाली मीना चौधरी चूरू जिले की रहने वाली हैं. वह राजस्थान पुलिस विभाग में जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत हैं. जीत के बाद मीना ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पुष्कर मेले में पहला स्थान हासिल करना उनके लिए बेहद खास है. वह राजस्थान के कई मेलों में खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. खेलों से जुड़ाव और लगातार अभ्यास की वजह से उन्हें कई प्रतियोगिताओं में जीत मिली है.

Advertisement

जापान की महिला ने पहली बार खेली ऐसी रेस

प्रतियोगिता में जापान से आई ओयो ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने पुष्कर मेले के अनुभव को बेहद शानदार बताया. ओयो ने कहा कि पुष्कर मेला बहुत आकर्षक है. यहां राजस्थान की अनूठी संस्कृति देखने को मिल रही है. मटका दौड़ में हिस्सा लेकर उन्हें काफी आनंद आया. उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था.

वहीं, इंग्लैंड से अपने परिवार के साथ पुष्कर मेला देखने आई एक महिला पर्यटक ने भी यहां की संस्कृति और पारंपरिक खेलों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले ऐसा मेला और इस तरह के खेल कहीं नहीं देखे.

पुष्कर मेले में हुई इस मटका दौड़ ने विदेशी मेहमानों को राजस्थान की परंपराओं से जुड़ने का मौका दिया. साथ ही देसी महिलाओं ने अपने हुनर और अनुभव से प्रतियोगिता में खास छाप छोड़ी.

---- समाप्त ----