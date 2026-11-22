अवैध शराब के कारोबार में पुलिस की आंखों से बचने के लिए तस्कर किस तरह नए-नए तरीके अपनाते हैं, इसका हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में सामने आया है. यहां जमीन के अंदर शराब का भंडारण किया गया था और उसे बाहर निकालने के लिए ऊपर एक छोटा हैंडपंप लगा रखा था. पहली नजर में यह सामान्य पानी का पंप दिखाई देता है. लेकिन जब पुलिस ने उसे चलाया तो पानी की जगह कच्ची शराब निकलने लगी.

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मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने खुद हैंडपंप चलाकर शराब को टब में निकाला और फिर बाल्टी के सहारे जरीकेन में भरकर बरामद किया. इस अनोखे तरीके से शराब छिपाने का खुलासा होने के बाद पुलिस और आबकारी टीम ने मौके पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की, जबकि करीब 1,000 लीटर कच्चा लहन नष्ट कराया गया. मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

शराब को नष्ट करती पुलिस. (Photo: ITG)

हैंडपंप चलाया तो शराब की धार निकलने लगी

दरअसल, सकरार थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को शराब छिपाने का ऐसा तरीका मिला, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो. घर के आंगन में जमीन के अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी और उसकी निकासी के लिए ऊपर हैंडपंप लगाया गया था. जब पुलिसकर्मियों ने पंप चलाया तो उसमें से पानी की जगह कच्ची शराब निकलने लगी.

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टीम ने शराब को टब में एकत्र किया और फिर बाल्टी से नीले रंग के जरीकेन में भरकर जब्त किया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी खुद पंप चलाते हुए शराब निकालते नजर आ रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई में सिर्फ तैयार शराब ही नहीं, बल्कि शराब बनाने के लिए रखा गया भारी मात्रा में कच्चा लहन भी मिला.

टीम ने मौके पर मौजूद करीब 1,000 लीटर लहन को नष्ट कराया, ताकि उससे अवैध शराब तैयार कर बाजार में खपाई न जा सके. शराब को जमीन के नीचे छिपाकर रखने और हैंडपंप के जरिए निकालने का इंतजाम इस बात की ओर इशारा करता है कि अवैध कारोबार में पुलिस से बचने के लिए छिपे हुए तरीके अपनाए जा रहे थे.

30 लीटर शराब बरामद, महिला गिरफ्तार

संयुक्त कार्रवाई के दौरान ग्राम तेजपुरा घुराट, थाना सकरार निवासी 30 वर्षीय विनीता पत्नी रतन कुमार को गिरफ्तार किया गया. टीम ने उसके कब्जे से करीब 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की. इसके अलावा मौके पर मिले लगभग 1,000 लीटर कच्चे लहन को नष्ट कराया गया. पुलिस ने थाना सकरार में मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है.

हैंडपंप से पानी की जगह शराब निकलने का यह मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस की इस कार्रवाई ने अवैध शराब के कारोबारियों के छिपाने के तरीके को उजागर कर दिया. वहीं जानकारी देते हुए टहरौली सीओ रक्षपाल सिंह ने बताया कि झांसी के थाना सकरार क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की.

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21 नवंबर 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. टीम ने मौके पर करीब 1000 लीटर कच्चा लहन भी नष्ट कराया. पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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