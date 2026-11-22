सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा की भाभी आरती अरोड़ा ने परिवार पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया है. आरती अरोड़ा ने मीडिया संग बातचीत में रोते हुए आपबीती सुनाई और ससुरालवालों पर मारपीट-गालीगलौच का आरोप लगाया है.

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अंजलि अरोड़ा के घर महाभारत

दिल्ली के एक लोकल चैनल से बात करते हुए आरती अरोड़ा की वकील ने कहा कि इनकी लव मैरिज हुई थी. लव मैरिज के टाइम पर ये लोग सोशल मीडिया पर मिले थे. सोशल मीडिया पर मिलने के बाद इन्होंने आर्य समाज में शादी की. इसके बाद दोनों ने दोनों परिवार की मौजूदगी में अरेंज मैरिज की. शादी के एक महीने बाद इनके साथ फिजिकल असॉल्ट शुरू हो गया था. इसके बारे में इनके सास-ससुर और ननद (अंजलि अरोड़ा) को पता था.

वकील ने कहा कि उन्हें वीडियो भी भेजी जाती थी, जिसमें साफ दिखता था कि पति इन्हें मारता-पीटता है. इसके बाद इनका फोन तोड़ दिया जाता था. करीब 5 से 6 फोन तोड़े गए हैं. 600 वीडियो डिलीट कर दिए गए. इनके ऊपर जादू-टोना भी किया जाता था.

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आरती अरोड़ा ने लगाया आरोप

आरती अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में अपने पति, ननद और सास-ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा- इनको सिर्फ पैसे से मतलब है. मेरी दुर्गत हो गई है. इसकी बहन फेमस है और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है. अगर आपकी बेटी के साथ ये होगा, तो आपको क्या लगेगा. मेरी शादी 2021 में हुई थी. शादी के बाद से ही ये लोग मुझे टॉर्चर करते थे. मैं प्रेग्नेंट थी. उस टाइम मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई थी. मेरी ननद अंजलि अरोड़ा मुझे राजनीति का नाम लेकर दबाती थी. इन लोगों को सिर्फ फेम चाहिए.

आरती अरोड़ा के इस खुलासे से अंजलि अरोड़ा के फैंस हैरान हैं. अब कौन सही और कौन गलत, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है. फिलहाल मामले में अंजलि अरोड़ा का कोई बयान सामने नहीं आया है.

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