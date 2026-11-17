गोविंदा और सुनीता आहूजा पिछले कुछ महीनों में अपनी शादीशुदा जिंदगी में आई दरार को लेकर चर्चा में हैं. गोविंदा का नाम उनकी को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग जुड़ रहा है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर भी गोविंदा विवादों में बने हुए हैं. गोविंदा के रिश्तों पर चल रहे कंफ्यूजन पर कॉमेडियन समय रैना मजाक उड़ाते दिखे.

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क्या बोले समय रैना?

दरअसल, हाल ही में गोविंदा के भांजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में गेस्ट बनकर पहुंचे थे. इस दौरान समय रैना अपने मजाकिया अंदाज में गोविंदा की लव लाइफ की खिल्ली उड़ाते दिखे. उन्होंने कपिल शर्मा शो के पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होने को लेकर भी चुटकी ली.

एपिसोड के पैनल कृष्णा अभिषेक, आशीष सोलंकी, बलराज घई और हुमा कुरैशी का स्वागत करने के बाद, समय रैना ने अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. समय रैना ने मजाकिया अंदाज में कहा- आज क्या कमाल का पैनल है. आज का पैनल पूरी तरह से इंडस्ट्री की सपोर्टिंग कास्ट से बना है.

पैनल में कृष्णा अभिषेका का वेलकम करते वक्त समय रैना ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा- हमारे साथ कपिल शर्मा के बलराज भी मौजूद हैं. इसके बाद कॉमेडियन ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के स्क्रिप्टेड होने पर तंज कसते हुए कहा- कृष्णा भाई, इस बार बिना स्क्रिप्ट के कैसा महसूस हो रहा है? समय की इस बात पर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कृष्णा ने जवाब दिया- समझ आया या नहीं? एक भी शब्द नहीं निकला.

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गोविंदा पर समय का तंज

गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक अक्सर एक्टर संग अपने रिश्ते को लेकर बात करते नजर आते हैं. मगर अब समय रैना ने गोविंदा और कृष्णा के रिश्तों पर भी चुटकी ली. समय रैना ने गोविंदा की खिल्ली उड़ाते हुए कहा- कृष्णा को पहले गोविंदा के भांजे के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब उनके साथ जो कुछ भी चल रहा है, उसे देखते हुए वो कह रहे हैं- मैं कृष्णा अभिषेक का मामा हूं... गोविंदा पर समय रैना का ये तंज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो गए.

क्या बोले कृष्णा अभिषेक?

समय की इस बात पर कृष्णा ने अपने पारिवारिक विवाद पर इशारा करते हुए कहा- प्लीज मुझे यह सब मत दिखाओ. इतने समय बाद तो हमारी सुलह हुई है. कहीं हमारा फिर से झगड़ा न हो जाए, जो हाल ही में सुलझा है.

समय से मजाक करते हुए कृष्णा आगे बोले- समय, मेरे मामा के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर वो यहां आ गए, तो तुम्हें उनके पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें पता है न वो कहां गोली चलाते हैं? इस घटना से अनजान समय ने आगे सवाल किया. इस पर आशीष सोलंकी ने कहा- उन्होंने खुद के पैर में गोली मार ली थी.

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बता दें कि अक्टूबर 2024 में गोविंदा ने गलती से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने बाएं पैर में गोली मार ली थी. हालांकि, अभी तक गोली मारने की वजह पर सस्पेंस बरकरार है.

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