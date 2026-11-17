महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. आमतौर पर ज्यादार परिवारों में थार को लेकर ऐसी धारणा रही है कि, ये एसयूवी दिखने में खूबसूरत तो है लेकिन उतनी आरामदायक नहीं है. लेकिन अपनी दमदार ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी और शानदार रोड प्रेजेंस के दम पर लोकप्रिय हुई इस SUV को अब एक ऐसा अपडेट मिलने जा रहा है, जो इसके सफर को पहले से ज्यादा आरामदायक बना सकता है. जिससे ये एसयूवी घर के बड़े-बुजुर्गों को भी पसंद आएगी.

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खास बात यह है कि कंपनी इसमें नई DaVinci सस्पेंशन टेक्नोलॉजी देने की तैयारी कर रही है. इससे खराब सड़कों पर झटके कम महसूस होंगे और हाईवे पर भी SUV की स्टेबिलिटी बेहतर हो सकती है. हाल ही में थार रॉक्स को नए सस्पेंशन सेटअप के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसे बाजार में उतार सकती है.



Mahindra Thar Roxx के लुक और डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. Photo: Mahindra

महिंद्रा थार रॉक्स को अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था. इसके बाद से कंपनी ने इसमें कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. अब नए सस्पेंशन सिस्टम के साथ इसकी राइड क्वालिटी को बेहतर बनाने की तैयारी है. हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों में थार रॉक्स को डीलरशिप के आसपास नए DaVinci सस्पेंशन सेटअप के साथ देखा गया है. इससे संकेत मिलते हैं कि इसका अपडेटेड मॉडल जल्द ही लॉन्च हो सकता है.

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महिंद्रा अपनी XUV 7XO में भी इस तकनीक का इस्तेमाल करती है. वहीं, मौजूदा थार ओजी में भी DCx Valves और राइड रिफाइन आरसी1 वाल्व के साथ यह टेक्नोलॉजी दी गई है. कंपनी इस DCx Valve बेस्ड डैम्पर सिस्टम को DaVinci नाम देती है. इस तकनीक का मकसद SUV को खराब रास्तों पर ज्यादा आरामदायक बनाना और तेज रफ्तार में बेहतर कंट्रोल देना है.

क्यों खास है DaVinci सस्पेंशन

DaVinci सस्पेंशन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहतर राइड क्वालिटी है. यह कम रफ्तार पर गाड़ी को ज्यादा कम्फर्टेबल बनाती है. वहीं, तेज रफ्तार में बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है. इसके अलावा अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी का अगला हिस्सा ज्यादा नीचे नहीं झुकता. हाईवे ड्राइविंग और ऑफ-रोडिंग के दौरान भी इससे बेहतर स्टेबिलिटी मिलने की उम्मीद है.

इसकी एक और खास बात यह है कि यह पूरी तरह मैकेनिकल सिस्टम पर बेस्ड है. यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पर निर्भरता नहीं है. थार रॉक्स में इस तकनीक के आने से उन ग्राहकों को खास फायदा हो सकता है, जो अपनी SUV का इस्तेमाल रोजाना शहर में चलाने के साथ-साथ लंबी यात्राओं और एडवेंचर ड्राइव के लिए भी करते हैं.

स्पाई तस्वीरों में SUV के अलॉय व्हील्स को भी कवर किया हुआ देखा गया है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिंद्रा इसके साथ अलॉय व्हील्स का नया डिजाइन और पैटर्न भी पेश कर सकती है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.





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Thar Roxx फेसलिफ्ट में पहले की ही तरह इंजन ऑप्शन मिलेंगे. Photo: Mahindra

इंजन और फीचर्स

सस्पेंशन अपडेट के अलावा महिंद्रा थार रॉक्स में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसका इंटीरियर, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंजन और ट्रांसमिशन पहले जैसे ही रह सकते हैं. मौजूदा मॉडल में 2.0-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो दो पावर ट्यूनिंग में उपलब्ध है. इसका पहला वर्जन 162 hp की पावर और 330 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि दूसरा वर्जन 177 hp की पावर और 380 Nm का टॉर्क देता है.

इसके अलावा SUV में 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है. यह इंजन दो अलग-अलग ट्यूनिंग में उपलब्ध है. इसका एक वर्जन 152 hp की पावर और 330 Nm का टॉर्क देता है, जबकि दूसरा 175 hp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं. वहीं, 4x4 ड्राइव सिस्टम केवल टॉप डीजल वेरिएंट्स में ही मिलता है.

क्या होगी कीमत

फिलहाल महिंद्रा थार रॉक्स की कीमत 12.52 लाख रुपये से शुरू होकर 23.52 लाख रुपये तक जाती है. नए सस्पेंशन अपडेट के साथ कंपनी इसकी कीमत में बदलाव करती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा. आने वाले दिनों में इसके लॉन्च और नए फीचर्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने आ सकती है.

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