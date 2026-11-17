Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है. कहते हैं कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. ऐसे में जब भी शनि की चाल में बदलाव होता है, तो इसका असर सभी राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है. अब 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. यानी इस दिन से शनि उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल चलने लगेंगे. शनि के इस बदलाव से कुछ राशियों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है. अटके हुए काम पूरे होने के साथ नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए शनि का मार्गी होना शुभ माना जा रहा है.

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मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल राहत लेकर आ सकती है. लंबे समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, उनमें धीरे-धीरे तेजी देखने को मिल सकती है. मन में चल रही उलझन कम होगी. आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे. कामकाज पर ध्यान लगा पाएंगे. अपनी जिम्मेदारियों को भी समय पर पूरा करने में सफल होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना करियर के लिहाज से शुभ रह सकता है. नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं. आपके काम और मेहनत की सराहना हो सकती है. आने वाले समय में करियर से जुड़े कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं, जो आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे.

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कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल कई मामलों में राहत देने वाली हो सकती है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है. पढ़ाई और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. किसी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक खबर मिल सकती है.

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना लाभकारी साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं. लंबे समय से कर्ज या पैसों की तंगी से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे.

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