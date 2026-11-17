आज के समय में डिग्री और टेक्निकल स्किल्स होने के बाद भी नौकरी मिलना कई युवाओं के लिए आसान नहीं होता है. खासकर की उन फ्रेशर्स के लिए जो लगातार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों और रिक्रूटर्स को मैसेज भेजने के बाद भी जवाब नहीं मिल रहा है. ऐसे ही नौकरी की तलाश कर रहे एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ने अब सोशल मीडिया पर अनोखी पेशकश की है.

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उसने पोस्ट करते हुए बताया कि अगर कोई उसे नौकरी के लिए इंटरव्यू का मौका दिलाने में मदद करता है और उसकी नौकरी लग जाती है, तो वह अपनी पहली सैलरी के दो महीने के बराबर रकम उस व्यक्ति को दे देगा. इस युवक की पोस्ट के बाद से लोगों के बीच नौकरी पाने के लिए रेफरल के महत्व को लेकर चर्चा हो रही है.

कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है युवक... फिर भी परेशान

युवा इसे लेकर इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसे रेडिट पोस्ट की मदद लेनी पड़ी है. पोस्ट में उसने यह भी बताया कि वह 2026 का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपनी पहली नौकरी की तलाश में जुटा हुआ है. उसने बताया कि वह लगातार जॉब के लिए आवेदन कर रहा है, LinkedIn पर लोगों और रिक्रूटर्स से संपर्क कर रहा है और रेफरल मांग रहा है.

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इतना ही नहीं इसके साथ ही वह इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा है. हालांकि, उसके मुताबिक इन कोशिशों के बावजूद ज्यादातर समय उसे कोई जवाब नहीं मिलता. उसने पोस्ट में लिखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे नौकरी के लिए इस तरह की अपील करनी पड़ेगी.

पहली सैलरी के दो महीने देने की बात... क्या है यूजर्स की राय

युवक ने कहा कि अगर कोई उसे नौकरी का वास्तविक मौका दिलाने में मदद करता है और इस मौके के जरिए अगर उसकी नौकरी लग जाती है, तो वह मदद करने वाले व्यक्ति को अपनी पहली सैलरी के दो महीने के बराबर रकम देगा. युवक ने इसे आभार जताने का एक तरीका बताया है. हालांकि, उसने यह भी साफ किया कि वह किसी से नौकरी की गारंटी नहीं मांग रहा है. वह केवल इतना कह रहा है कि उसे इंटरव्यू में शामिल होने और अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिल जाए. उसके मुताबिक, पहली नौकरी का अवसर उसके और उसके परिवार के लिए बहुत मायने रखता है.

पदों के बारे में भी बताया

पोस्ट में युवा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वह किन पदों पर नौकरी की तलाश कर रहा है. युवक Java Developer, Java Backend Developer, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और Associate Software Engineer जैसे पदों पर नौकरी तलाश रहा है. उसने हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और रिमोट लोकेशन में काम करने की इच्छा जताई है. अपनी टेक्निकल स्किल्स में उसने Java, JavaScript, SQL, Spring Boot, Spring Security, Hibernate, Spring Data JPA और MySQL का जिक्र किया है. इसके अलावा उसे OOP, Collections, REST APIs और JWT Authentication की जानकारी होने का दावा किया है.

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प्रोजेक्ट्स भी किए हैं तैयार

युवक ने अपनी पोस्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया है. इनमें Java और Spring Boot की मदद से तैयार किया गया Finance Dashboard Backend और Job Management REST API शामिल हैं. उसने Git, GitHub, Maven और Docker जैसे टूल्स की जानकारी भी शेयर किया है. उसकी पोस्ट एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि टेक्निकल स्किल्स और प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद फ्रेशर्स को पहली नौकरी पाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

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